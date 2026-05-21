GNR detém 12 pessoas por tráfico de droga em Alcácer do Sal, Seixal e Marvila

Serão presentes esta quinta-feira a tribunal, para a aplicação das medidas de coação, as 12 pessoas detidas na quarta-feira pela Guarda Nacional Republicana (GNR), no âmbito de uma operação de combate ao tráfico de droga nos concelhos de Alcácer do Sal, Seixal e Marvila, revela em comunicado o Comando Territorial de Setúbal.

A operação, que deteve 11 homens e uma mulher, com idades compreendidas entre os 19 e os 50 anos, decorreu na sequência da investigação que decorria há vários meses.

Segundo a autoridade, foram emitidos 13 mandados de busca domiciliária, tendo sido apreendidos 4 849 doses de canábis e 16 de cocaína, um automóvel, 14 774 euros em dinheiro, uma arma de fogo e material informático.



Para além da GNR, participaram na operação Polícia de Segurança Pública, dos Comandos Territoriais de Évora e Coimbra, da Unidade de Intervenção, do Destacamento de Intervenção e da estrutura de Investigação Criminal do Comando Territorial de Setúbal.