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Crime
GNR detém 12 pessoas por tráfico de droga em Alcácer do Sal, Seixal e Marvila
21 mai, 2026 - 07:20 • Jaime Dantas
Segundo a Guarda Nacional Republicana, os detidos, 12 homens e uma mulher, serão presentes esta quinta-feira a tribunal para conhecer as medidas de coação.
Serão presentes esta quinta-feira a tribunal, para a aplicação das medidas de coação, as 12 pessoas detidas na quarta-feira pela Guarda Nacional Republicana (GNR), no âmbito de uma operação de combate ao tráfico de droga nos concelhos de Alcácer do Sal, Seixal e Marvila, revela em comunicado o Comando Territorial de Setúbal.
A operação, que deteve 11 homens e uma mulher, com idades compreendidas entre os 19 e os 50 anos, decorreu na sequência da investigação que decorria há vários meses.
Segundo a autoridade, foram emitidos 13 mandados de busca domiciliária, tendo sido apreendidos 4 849 doses de canábis e 16 de cocaína, um automóvel, 14 774 euros em dinheiro, uma arma de fogo e material informático.
Para além da GNR, participaram na operação Polícia de Segurança Pública, dos Comandos Territoriais de Évora e Coimbra, da Unidade de Intervenção, do Destacamento de Intervenção e da estrutura de Investigação Criminal do Comando Territorial de Setúbal.
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