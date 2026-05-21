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Governo lança plataforma online para emitir certidões de registo predial
21 mai, 2026 - 07:55 • João Malheiro
O objetivo é eliminar a validação manual e simplificar o processo aos cidadãos.
O Governo lançou uma nova plataforma online para emitir certidões de registo predial.
Em comunicado, o Ministério da Justiça refere que, através do Instituto dos Registos e do Notariado (IRN), disponibiliza um novo serviço com emissão imediata do código de consulta depois da confirmação do pagamento, feito no âmbito do PRR.
O serviço permite igualmente adicionar múltiplos prédios no mesmo pedido, realizar o pagamento por referência bancária (multibanco) e cartão de crédito e obter as respetivas certidões em poucos minutos.
O objetivo é eliminar a validação manual e simplificar o processo aos cidadãos, incluindo a advogados, notários e solicitadores.
A plataforma já está disponível no site do IRN.
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