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Mãe e padrasto de crianças francesas foram detidos em Fátima

21 mai, 2026 - 16:32 • Ricardo Vieira

Crianças foram encontradas sozinhas numa estrada em Alcácer do Sal, na terça-feira. A GNR localizou a mãe e o companheiro na zona de Fátima.

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A mãe e o padrasto das crianças francesas, de 3 e 5 anos, que foram abandonadas, foram detidos esta quinta-feira pela Guarda Nacional Republicana (GNR). A informação foi confirmada à Renascença por fonte policial

A GNR localizou e deteve a mãe e o companheiro na zona de Fátima, indica a mesma fonte.

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As duas crianças tinham sido encontradas sozinhas a vaguear junto à estrada nacional EN253 em Alcácer do Sal, no distrito de Setúbal, na terça-feira ao final da tarde.

Os irmãos foram encontrados por um casal, Eugénia e Artur Quintas. Estavam assustados e tinham apenas uma garrafa de água e uma peça de fruta, encontrando-se “à borda da estrada a chorar e a chamar pelo pai”, noticiou a CNN Portugal.

O Conselho Superior de Magistratura revelou esta quinta-feira que as crianças, e de acordo com informação transmitida pela comarca de Setúbal, "não foram entregues à embaixada" de França.

"No âmbito do processo, foram apenas solicitadas informações à embaixada", sendo que "a medida aplicada pelo tribunal foi a de acolhimento familiar", esclareceu.

O pai das crianças, residente em França, tinha apresentada queixa na polícia por rapto das crianças pela mãe.

[em atualização]

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