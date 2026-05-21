Mãe e padrasto de crianças francesas suspeitos de abandono e violência doméstica

A mãe e padrasto das crianças francesas de 3 e 5 anos, que encontradas sozinhas numa estrada na zona de Alcácer do Sal, são suspeitos dos crimes de violência doméstica e de exposição e abandono.

A informação foi avançada esta quinta-feira à tarde num comunicado divulgado pela Guarda Nacional Republicana (GNR).

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



O casal, um homem de 55 anos e uma mulher de 41 anos, foi localizado e detido esta quinta-feira, pelas 15h30, na zona de Fátima, por militares da GNR.

Em declarações à Renascença, o major João Gaspar, adianta pormenores sobre a detenção desta quinta-feira.

“Posso confirmar que a GNR, por volta das 15h30, localizou e deteve em Fátima os suspeitos de abandono das duas crianças encontradas sozinhas. São suspeitos da prática dos crimes de violência doméstica e de exposição e abandono. Após um trabalho de investigação, com partilha de informação, a mãe e o companheiro foram detidos pelos militares do Posto Territorial de Fátima da GNR”, indica o major João Gaspar.

A mãe e o padrasto foram levados para o posto de Fátima. Terão sido detidos quando estavam numa esplanada, após um alerta às autoridades.

O carro do casal foi rebocado para o quartel da Guarda Nacional Republicana.