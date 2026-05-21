Megaoperação europeia desmantela rede ligada ao cibercrime

A Polícia Judiciária (PJ) anunciou esta quinta-feira que participou na operação internacional “Saffron”, uma ação coordenada pelas autoridades de França e dos Países Baixos, com o apoio da Europol e da Eurojust, que levou ao desmantelamento da infraestrutura criminosa “First VPN”, utilizada para ocultar ataques de ransomware, roubos de dados e fraudes financeiras.

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Em comunicado, a PJ explica que o serviço “First VPN”, promovido em fóruns de cibercrime russófonos, era considerado uma ferramenta “imprescindível” para esconder atividades criminosas ligadas ao cibercrime. “Este serviço foi, anos a fio, uma peça fundamental em quase todas as grandes investigações de cibercrime apoiadas pela Europol”, refere a polícia.

A operação contou com a participação de 16 países e teve intervenção da Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e Criminalidade Tecnológica da PJ, que ajudou a identificar utilizadores a operar “sob falso anonimato” em território nacional e com ligações à rede agora desmantelada.

Segundo a PJ, a atuação portuguesa foi “determinante na identificação de comunicações criptografadas usadas pelos suspeitos, de fluxos financeiros e branqueamento de capitais e no rastreio de conexões”.

Durante a operação, realizada nos dias 19 e 20 de maio, foi detido na Ucrânia o alegado administrador da rede criminosa. As autoridades desmantelaram ainda mais de 31 servidores, apreenderam 83 pacotes de inteligência partilhados internacionalmente e recolheram informação detalhada sobre 506 utilizadores.

A operação permitiu também o arranque de 21 novas investigações apoiadas pela Europol. Os clientes do serviço ilegal foram igualmente notificados pelas autoridades de que a infraestrutura VPN tinha sido encerrada e de que tinham sido identificados como utilizadores da plataforma criminosa.