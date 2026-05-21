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Número de desempregados nos centros de emprego cai 9,7% em abril
21 mai, 2026 - 11:23 • Lusa
Dados do Instituto do Emprego e Formação Profissional revelam uma redução de mais de 30 mil desempregados face ao mesmo mês do ano passado, com destaque para a quebra entre adultos e pessoas à procura de novo emprego.
O número de desempregados inscritos nos centros de emprego caiu 9,7% em abril, em termos homólogos, e recuou 4,2% face a março, segundo dados publicados esta quinta-feira pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional.
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De acordo com o IEFP, no final de abril estavam registadas nos serviços de emprego do continente e regiões autónomas 283.290 pessoas desempregadas, o que representa 66,1% de um total de 428.304 pedidos de emprego.
Este número é inferior em 30.333 pessoas ao verificado no mesmo mês de 2025, sendo a descida explicada sobretudo pelas alterações nos inscritos há menos de 12 meses (-19.583), nos que procuram novo emprego (-25.970) e nos maiores de 25 anos (-24.928).
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