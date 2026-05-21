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PJ detém homem suspeito de violar e agredir irmã mais nova
21 mai, 2026 - 12:30 • Olímpia Mairos
Suspeito, de 22 anos, é acusado de oito crimes de abuso sexual agravado e de violência doméstica contra a irmã, atualmente com 18 anos.
A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem de 22 anos, suspeito de oito crimes de abuso sexual de crianças agravados e de um crime de violência doméstica agravado contra a irmã, atualmente com 18 anos.
Em comunicado divulgado esta quinta-feira, a Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo da PJ explica que a investigação teve início após a vítima apresentar uma denúncia presencial no passado dia 19 de maio.
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De acordo com a polícia, a jovem relatou ter sido alvo de abusos sexuais por parte do irmão mais velho entre os 10 e os 14 anos de idade. A denúncia refere ainda a existência de um contexto continuado de violência doméstica, marcado por agressões físicas e verbais que, segundo a PJ, “se estendem até à presente data”.
Após a participação dos factos, o Piquete da PJ de Lisboa avançou de imediato com diligências de investigação, incluindo a inquirição da vítima e de outras pessoas relacionadas com o caso, bem como a realização de medidas cautelares e da avaliação de risco no âmbito da violência doméstica.
A Polícia Judiciária sublinha que, “atenta a gravidade dos factos, a forte indiciação do suspeito, o perigo de continuação da atividade criminosa, bem como a coabitação entre ambos”, foi decidida a detenção fora de flagrante delito.
O suspeito vai agora ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação consideradas adequadas pelo tribunal.
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