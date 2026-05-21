- Noticiário das 19h
- 21 mai, 2026
-
PJ investiga alegado abandono de duas crianças francesas encontradas sozinhas em Alcácer do Sal
21 mai, 2026 - 13:54 • Olímpia Mairos
Pais das crianças estão em parte incerta. Tribunal decretou acolhimento familiar enquanto a Polícia Judiciária investiga as circunstâncias em que os menores foram encontrados sozinhos junto à EN253.
A Polícia Judiciária (PJ) está a investigar um alegado caso de abandono de menores após duas crianças francesas, de quatro e cinco anos, terem sido encontradas sozinhas junto à Estrada Nacional 253, em Alcácer do Sal, no distrito de Setúbal.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
Em comunicado, a PJ revelou que o Ministério Público lhe delegou a investigação da eventual prática do crime de exposição ou abandono, depois de os menores terem sido encontrados “aparentemente perdidos e abandonados pela progenitora”, no passado dia 19 de maio.
Segundo as autoridades, sobre as crianças e a mãe já recaía um pedido de paradeiro emitido pelas autoridades francesas, após o pai ter comunicado o desaparecimento da família da residência em Colmar, em França. Existiam indicações de que poderiam ter viajado para Espanha ou Portugal.
A Polícia Judiciária refere que está agora a desenvolver diligências “tendentes à localização da progenitora e à recolha de suporte probatório que permita demonstrar a prática de ilícitos criminais”.
As duas crianças foram encontradas na terça-feira à noite junto à EN253, entre Alcácer do Sal e as praias da Comporta, depois de populares terem dado o alerta.
À Renascença, o segundo comandante dos Bombeiros de Alcácer do Sal, Luís Miguel, explicou que os meios de socorro foram acionados “pelas 22h06” para o local conhecido como Monte Novo do Sul.
“Fomos alertados pelo CODU para duas crianças menores, de três e cinco anos”, afirmou o responsável, acrescentando que os menores “estavam bem tratados”.
“As crianças foram avaliadas pela equipa, foi passada informação ao CODU que nos deu a orientação de, com acompanhamento da autoridade, as deslocarmos para o Hospital de Setúbal, para o serviço de pediatria”, explicou ainda.
O Conselho Superior da Magistratura esclareceu esta quinta-feira que as duas crianças francesas encontradas sozinhas em Alcácer do Sal não foram entregues à embaixada francesa. Segundo a mesma entidade, no âmbito do processo apenas foram solicitadas informações à representação diplomática de França.
Relativamente às medidas aplicadas, o tribunal determinou o acolhimento familiar dos dois menores enquanto decorrem as investigações e é avaliada a situação das crianças.
Entretanto, as autoridades francesas abriram esta quinta-feira um inquérito judicial relacionado com o alegado abandono das duas crianças francesas encontradas sozinhas, na noite de terça-feira, junto a uma estrada na zona de Alcácer do Sal.
A informação foi confirmada à agência France-Presse (AFP) pelo procurador francês Jean Richert.
- Noticiário das 19h
- 21 mai, 2026
-
- Duas crianças francesas de 3 e 5 anos encontradas sozinhas junto a estrada em Alcácer do Sal
- O que se sabe sobre as crianças francesas encontradas junto à estrada em Alcácer do Sal?
- Recrutava ucranianas pela internet: PJ detém alegada líder de rede de prostituição no Luxemburgo
- Mãe e padrasto de crianças francesas foram localizados
- Mãe e padrasto de crianças francesas suspeitos de abandono e violência doméstica
- Crianças francesas foram entregues a família de acolhimento
- Duas crianças francesas de 3 e 5 anos encontradas sozinhas junto a estrada em Alcácer do Sal
- O que se sabe sobre as crianças francesas encontradas junto à estrada em Alcácer do Sal?
- Recrutava ucranianas pela internet: PJ detém alegada líder de rede de prostituição no Luxemburgo
- Mãe e padrasto de crianças francesas foram localizados
- Mãe e padrasto de crianças francesas suspeitos de abandono e violência doméstica
- Crianças francesas foram entregues a família de acolhimento