PJ investiga alegado abandono de duas crianças francesas encontradas sozinhas em Alcácer do Sal

A Polícia Judiciária (PJ) está a investigar um alegado caso de abandono de menores após duas crianças francesas, de quatro e cinco anos, terem sido encontradas sozinhas junto à Estrada Nacional 253, em Alcácer do Sal, no distrito de Setúbal.

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Em comunicado, a PJ revelou que o Ministério Público lhe delegou a investigação da eventual prática do crime de exposição ou abandono, depois de os menores terem sido encontrados “aparentemente perdidos e abandonados pela progenitora”, no passado dia 19 de maio.

Segundo as autoridades, sobre as crianças e a mãe já recaía um pedido de paradeiro emitido pelas autoridades francesas, após o pai ter comunicado o desaparecimento da família da residência em Colmar, em França. Existiam indicações de que poderiam ter viajado para Espanha ou Portugal.

A Polícia Judiciária refere que está agora a desenvolver diligências “tendentes à localização da progenitora e à recolha de suporte probatório que permita demonstrar a prática de ilícitos criminais”.

As duas crianças foram encontradas na terça-feira à noite junto à EN253, entre Alcácer do Sal e as praias da Comporta, depois de populares terem dado o alerta.

À Renascença, o segundo comandante dos Bombeiros de Alcácer do Sal, Luís Miguel, explicou que os meios de socorro foram acionados “pelas 22h06” para o local conhecido como Monte Novo do Sul.

“Fomos alertados pelo CODU para duas crianças menores, de três e cinco anos”, afirmou o responsável, acrescentando que os menores “estavam bem tratados”.

“As crianças foram avaliadas pela equipa, foi passada informação ao CODU que nos deu a orientação de, com acompanhamento da autoridade, as deslocarmos para o Hospital de Setúbal, para o serviço de pediatria”, explicou ainda.

O Conselho Superior da Magistratura esclareceu esta quinta-feira que as duas crianças francesas encontradas sozinhas em Alcácer do Sal não foram entregues à embaixada francesa. Segundo a mesma entidade, no âmbito do processo apenas foram solicitadas informações à representação diplomática de França.

Relativamente às medidas aplicadas, o tribunal determinou o acolhimento familiar dos dois menores enquanto decorrem as investigações e é avaliada a situação das crianças.

Entretanto, as autoridades francesas abriram esta quinta-feira um inquérito judicial relacionado com o alegado abandono das duas crianças francesas encontradas sozinhas, na noite de terça-feira, junto a uma estrada na zona de Alcácer do Sal.

A informação foi confirmada à agência France-Presse (AFP) pelo procurador francês Jean Richert.