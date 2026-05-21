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Saúde Pública

Poeiras do Norte de África agravam qualidade do ar. DGS deixa recomendações à população

21 mai, 2026 - 21:17 • Olímpia Mairos

Poeiras vindas do Norte de África deverão afetar Portugal Continental nos próximos dias, levando a Direção-Geral da Saúde a alertar para riscos acrescidos em crianças, idosos e doentes respiratórios e cardiovasculares.

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Uma massa de ar proveniente dos desertos do Norte de África, carregada de poeiras em suspensão, deverá atravessar Portugal Continental durante esta quinta-feira e nos próximos dias, provocando uma situação de fraca qualidade do ar, alertou a Direção-Geral da Saúde.

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Segundo a autoridade de saúde, prevê-se “um aumento das concentrações de partículas inaláveis de origem natural no ar”, nomeadamente partículas PM10, um poluente que pode ter impactos na saúde humana, sobretudo entre os grupos mais vulneráveis.

A Direção-Geral da Saúde sublinha que “as crianças e os idosos” deverão redobrar os cuidados durante este período, uma vez que estas partículas podem agravar problemas respiratórios e cardiovasculares.

Face à situação, a DGS recomenda que “a população em geral deve evitar os esforços prolongados, limitar a atividade física ao ar livre e evitar a exposição a fatores de risco, tais como o fumo do tabaco e o contacto com produtos irritantes”.

Para os grupos mais sensíveis — crianças, idosos e pessoas com doenças respiratórias crónicas, como asma, ou patologias cardiovasculares — a recomendação passa por permanecer “no interior dos edifícios e, preferencialmente, com as janelas fechadas”, sempre que possível.

A autoridade de saúde aconselha ainda os doentes crónicos a manterem os tratamentos médicos habituais e alerta que, “em caso de agravamento de sintomas”, deverá ser contactada a Linha Saúde 24 ou procurado um serviço de saúde.

Informações atualizadas sobre a qualidade do ar e os níveis registados nas estações de monitorização podem ser consultadas através da Agência Portuguesa do Ambiente e da aplicação QualAr.

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