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Queda de árvore mata homem em Fafe
21 mai, 2026 - 16:22 • Lusa
Acidente aconteceu na localidade de Regadas. Homem foi atingido pela árvore que estava a cortar.
Um homem de 65 anos morreu esta quinta-feira, em Regadas, Fafe, no distrito de Braga, após ser atingido pela árvore que estava a cortar, revelou à Lusa fonte do Comando Sub-Regional do Ave.
O alerta foi dado pelas 10h15, após a queda da árvore, e, à chegada dos meios de socorro ao local, a vítima encontrava-se em paragem cardiorrespiratória, acrescentou a fonte.
O homem foi posteriormente transportado pelos Bombeiros de Fafe para o hospital local onde veio a falecer, disse ainda.
A GNR de Fafe tomou conta da ocorrência, referiu a fonte.
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