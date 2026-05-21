Recrutava ucranianas pela internet: PJ detém alegada líder de rede de prostituição no Luxemburgo

Uma mulher estrangeira, de 43 anos, foi detida pela Polícia Judiciária (PJ), no cumprimento de um mandado de detenção europeu emitido pelas autoridades judiciais do Luxemburgo, por suspeitas dos crimes de associação criminosa, tráfico de seres humanos e branqueamento de capitais.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Segundo revelou a Polícia Judiciária, a detenção foi realizada pela Diretoria do Norte da PJ e a suspeita é apontada como a líder de uma rede de prostituição de luxo que operava naquele país entre 2020 e 2026.

De acordo com a investigação, a mulher terá recrutado mais de 40 mulheres, maioritariamente de nacionalidade ucraniana, através de anúncios colocados em sites da internet. As vítimas eram posteriormente encaminhadas para apartamentos e quartos de hotel, onde eram obrigadas a prestar serviços sexuais.

As autoridades luxemburguesas indicam que os serviços eram cobrados entre 400 e 600 euros, ficando metade do valor para a alegada cabecilha da organização criminosa.

A atividade ilícita terá gerado ganhos superiores a meio milhão de euros, segundo a PJ.

A suspeita será agora presente ao Tribunal da Relação do Porto para aplicação das medidas de coação, enquanto decorre o processo de extradição para o Luxemburgo.