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Caso EDP

Ricardo Salgado está incapaz de compreender pena de prisão

21 mai, 2026 - 11:15 • Lusa

Relatório pericial conclui que o ex-presidente do Banco Espírito Santo, diagnosticado com Alzheimer, não compreende a relação entre os factos, a pena aplicada e a finalidade do cumprimento da prisão.

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Uma perícia forense determinante para que o tribunal decida se Ricardo Salgado vai cumprir pena de prisão nos processos relacionados com os casos EDP e Operação Marquês concluiu que o ex-banqueiro está incapaz de compreender o motivo pelo qual poderá ser preso.

“Ainda que possa conservar uma compreensão muito genérica da existência de um processo judicial, tal será tão somente a replicação mecânica de indicações de que está em contexto pericial, sem integrar a verdadeira noção axiológica do processo, nomeadamente a relação entre os factos e a pena, o motivo pela qual ela lhe é aplicada, a duração da mesma e a finalidade da sua execução”, refere o relatório pericial datado de 11 de maio.

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O antigo presidente do Banco Espírito Santo, de 81 anos e diagnosticado com Alzheimer, foi condenado a duas penas de prisão, de seis anos e três meses e de oito anos, estando marcado para 26 de maio, no Tribunal Central Criminal de Lisboa, o cúmulo jurídico das condenações.

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