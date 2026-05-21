Sabe quais são os destinos de férias mais procurados pelos portugueses para o verão?

Cabo Verde e Espanha são os destinos mais procurados pelas famílias portuguesas para o verão de 2026, segundo o mais recente barómetro divulgado pela Associação Nacional de Agências de Viagens (Anav) e pela Universidade Europeia. O estudo revela ainda que a segurança deixou de ser um fator diferenciador para passar a condição essencial na escolha de uma viagem.

De acordo com os dados recolhidos junto de 122 agências de viagens, Cabo Verde lidera as preferências com 34,4%, seguido de Espanha, consolidando ambos como escolhas de referência entre as famílias portuguesas. Este segmento representa 57,4% do total de clientes, sobretudo na faixa etária entre os 35 e os 49 anos.

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O estudo identifica dois grandes perfis de consumidores: famílias com filhos, mais focadas em destinos de sol e praia e sensíveis ao preço e à flexibilidade; e casais e seniores, que privilegiam confiança, conveniência e experiências culturais diferenciadas.

Segundo o presidente da Anav, Miguel Quintas, “os dados reforçam a necessidade de segmentação estratégica por parte das agências de viagens”, defendendo propostas ajustadas a cada perfil de cliente.

O responsável acrescenta que “a personalização da oferta e da comunicação será determinante para a competitividade das agências no verão de 2026”.

A segurança surge como uma preocupação transversal: 94% das agências inquiridas afirmam que os clientes privilegiam destinos considerados seguros, tornando este critério um requisito base para a decisão de compra.

O barómetro mostra ainda que 71,3% dos clientes reservam as férias entre três e seis meses de antecedência e que o gasto médio por pessoa se situa entre os 1.201 e os 2.000 euros. As famílias destacam-se também como o segmento que mais valoriza condições de reserva flexíveis.

Para Cláudia Gouveia, os resultados confirmam que “o comportamento do consumidor turístico varia de forma significativa em função da idade e do perfil do viajante”, permitindo compreender melhor critérios como “segurança, flexibilidade, confiança, conveniência e relação qualidade-preço”.