Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 21 mai, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Saúde Pública

Sete casos de sarampo em Portugal desde o início do ano

21 mai, 2026 - 19:27 • Ricardo Vieira

Seis pacientes não estavam vacinados contra a doença e "todos apresentaram evolução clínica favorável", indica a DGS.

A+ / A-

Sete pessoas foram diagnosticadas com sarampo em várias regiões de Portugal desde o início do ano, indicou esta quinta-feira a Direção-Geral da Saúde (DGS).

Os casos foram registados nas regiões Norte, Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo e Algarve, refere a DGS, em comunicado.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Entre as sete pessoas diagnosticadas com sarampo pelo Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA), seis não estavam vacinadas contra a doença e "todos apresentaram evolução clínica favorável".

Um total de três casos foram importados, sem cadeias de transmissão associadas, segundo a Direção-Geral da Saúde.

"Foi identificada uma cadeia de transmissão limitada, com dois casos secundários em contexto hospitalar, associados a um caso de origem desconhecida. Um caso adicional encontra-se sob investigação epidemiológica, sem evidência de transmissão associada", sublinha as autoridades.

A DGS salienta que a vacinação contra o sarampo é "um dos principais fatores para a eliminação da doença e para a prevenção de surtos".

No início da semana, a Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo (ULSBA) informou ter identificado três casos de sarampo e "quase 500 contactos de risco" no concelho de Beja, desde o início de abril, indicou esta segunda-feira aquela entidade.

Dois dos episódios ocorreram em pessoas não vacinadas e o outro num indivíduo com o esquema vacinal recomendado no Programa Nacional de Vacinação (PNV) da Direção-Geral de Saúde.

No ano passado, Portugal registou 21 casos confirmados de sarampo, de acordo com o Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças (ECDC, sigla em inglês).

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 21 mai, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

À espera dos campeões na Ribeira: “Foi um FC Porto à moda antiga"

Vídeo

À espera dos campeões na Ribeira: “Foi um FC Porto à moda antiga"

"Em 1948 entrámos no Inferno, hoje é mil vezes pior". Memórias vivas do conflito israelo-árabe

"Em 1948 entrámos no Inferno, hoje é mil vezes pior". (...)

Como se vive fora da rede elétrica?

Como se vive fora da rede elétrica?

Casa Comum: Os lucros excessivos na energia e os problemas de Keir Starmer

Casa Comum: Os lucros excessivos na energia e os probl(...)

O que pode mudar no banco de horas com a reforma laboral?

O que pode mudar no banco de horas com a reforma labor(...)