Sete casos de sarampo em Portugal desde o início do ano

Sete pessoas foram diagnosticadas com sarampo em várias regiões de Portugal desde o início do ano, indicou esta quinta-feira a Direção-Geral da Saúde (DGS).

Os casos foram registados nas regiões Norte, Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo e Algarve, refere a DGS, em comunicado.

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Entre as sete pessoas diagnosticadas com sarampo pelo Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA), seis não estavam vacinadas contra a doença e "todos apresentaram evolução clínica favorável".

Um total de três casos foram importados, sem cadeias de transmissão associadas, segundo a Direção-Geral da Saúde.

"Foi identificada uma cadeia de transmissão limitada, com dois casos secundários em contexto hospitalar, associados a um caso de origem desconhecida. Um caso adicional encontra-se sob investigação epidemiológica, sem evidência de transmissão associada", sublinha as autoridades.

A DGS salienta que a vacinação contra o sarampo é "um dos principais fatores para a eliminação da doença e para a prevenção de surtos".

No início da semana, a Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo (ULSBA) informou ter identificado três casos de sarampo e "quase 500 contactos de risco" no concelho de Beja, desde o início de abril, indicou esta segunda-feira aquela entidade.

Dois dos episódios ocorreram em pessoas não vacinadas e o outro num indivíduo com o esquema vacinal recomendado no Programa Nacional de Vacinação (PNV) da Direção-Geral de Saúde.



No ano passado, Portugal registou 21 casos confirmados de sarampo, de acordo com o Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças (ECDC, sigla em inglês).