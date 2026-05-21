Valor médio de bolsas universitárias sobe para 2.660 euros

Deverá subir para 2.660 euros o valor médio das novas bolsas no ensino superior.

Segundo o jornal "Público", são mais 926 euros face ao valor atual. Trata-se de um reforço global de quase 80 milhões.

As mudanças na ação social deverão ser aprovadas esta quinta-feira em Conselho de Ministros, incluindo o regime transitório para que os atuais bolseiros não sejam prejudicados. O objetivo é que seja aplicado já no próximo ano letivo.

Este valor inclui as bolsas de estudantes que frequentam cursos técnicos superiores profissionais (Ctesp), licenciaturas, mestrados integrados e mestrados.

Com o novo modelo de apoio, o cálculo da bolsa passará a ter em conta o custo médio de estudar no ensino superior, estimado para cada concelho onde exista oferta. Despesas com propina, alimentação, transporte e alojamento também estão incluídas.