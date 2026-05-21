- Noticiário das 13h
- 21 mai, 2026
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Valor médio de bolsas universitárias sobe para 2.660 euros
21 mai, 2026 - 09:30 • João Malheiro
Trata-se de um aumento de 926 euros, face ao valor atual.
Deverá subir para 2.660 euros o valor médio das novas bolsas no ensino superior.
Segundo o jornal "Público", são mais 926 euros face ao valor atual. Trata-se de um reforço global de quase 80 milhões.
As mudanças na ação social deverão ser aprovadas esta quinta-feira em Conselho de Ministros, incluindo o regime transitório para que os atuais bolseiros não sejam prejudicados. O objetivo é que seja aplicado já no próximo ano letivo.
Este valor inclui as bolsas de estudantes que frequentam cursos técnicos superiores profissionais (Ctesp), licenciaturas, mestrados integrados e mestrados.
Com o novo modelo de apoio, o cálculo da bolsa passará a ter em conta o custo médio de estudar no ensino superior, estimado para cada concelho onde exista oferta. Despesas com propina, alimentação, transporte e alojamento também estão incluídas.
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