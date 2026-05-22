Cerca de 70 bombeiros combatem fogo em armazém de resíduos no concelho de Coimbra

Cerca de 70 bombeiros, apoiados por 26 viaturas, combatem um incêndio num armazém de gestão de resíduos plásticos em Taveiro, no concelho de Coimbra, que deflagrou na madrugada de hoje, disse à agência Lusa fonte da Proteção Civil.

O fogo teve início às 03:16 num armazém de uma unidade de gestão de resíduos plásticos.

Segundo fonte do Comando Sub-regional de Coimbra de Emergência e Proteção Civil, dentro do armazém existem apenas resíduos plásticos, pelo que "vai demorar" até o fogo ser extinto.

"Trata-se de uma operação complexa, que vai demorar ainda bastante tempo", disse a mesma fonte, salientando que até ao momento não se registaram quaisquer feridos.

No combate às chamas estão 69 operacionais, apoiados por 26 viaturas, de acordo com a página da Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.

Pelas 06:30 estavam no local meios dos Bombeiros Voluntários de Coimbra, Condeixa-a-Nova, Penela, Miranda do Corvo e Soure e Sapadores de Coimbra.