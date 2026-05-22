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Conselho Nacional do Chega propõe rejeição do pacote laboral

22 mai, 2026 - 04:37 • Lusa

"O Conselho Nacional do Chega propôs, por unanimidade, a rejeição da reforma laboral e da reforma do Estado apresentadas pelo Governo", refere o partido em comunicado.

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O Conselho Nacional do Chega propôs esta sexta-feira a rejeição da reforma laboral e da reforma do Estado, apresentadas pelo Governo, considerando que estes diplomas "não podem contar com o voto favorável" do partido.

"O Conselho Nacional do Chega propôs, por unanimidade, a rejeição da reforma laboral e da reforma do Estado apresentadas pelo Governo", refere o partido em comunicado, no final da reunião do órgão máximo do partido entre convenções.

De acordo com a nota, "no decorrer da reunião ficou clara aquela que é a posição do Chega como um todo: a reforma laboral e a reforma do Estado, tal como estão, não podem contar com o voto favorável do partido".

O partido refere que na reunião do Conselho Nacional, que decorreu na quinta-feira à noite, em Lisboa, "vários militantes, autarcas, deputados e dirigentes do Chega" criticaram as alterações que o Governo quer fazer na lei laboral, considerando tratar-se de um "ataque aos trabalhadores e às mães trabalhadoras".

"Sobre a reforma do Estado, ficou claro que se trata de uma reforma que mais não faz do que facilitar a corrupção", acrescenta.

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  • Assim
    22 mai, 2026 é dificil 10:01
    Muita gente critica o governo por não estar a fazer as Reformas que prometeu, a tal "Mudança pela qual votámos". Bem, é dificil fazerem-se "mudanças" e "reformas" quando se é minoritário no Parlamento e se depende de um partido populista (Chega!) e de um imobilista de clientelas políticas (PS) que o que mais quer é voltar para o Poder, não para fazer melhor, mas para ter acesso aos tachos que agora não tem. Assim, é dificil

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