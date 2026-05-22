Constituídos arguidos dois condutores de corridas ilegais em Vila do Conde e Póvoa

A PSP constituiu arguidos dois condutores de automóveis que procediam a corridas ilegais e ultrapassagens perigosas em vias públicas em Vila do Conde e Póvoa de Varzim e cujas acrobacias eram exibidas nas redes sociais, foi hoje anunciado.

Os suspeitos -- de 22 e 32 anos --, foram identificados e constituídos arguidos na segunda-feira, depois de uma investigação da Divisão de Investigação Criminal da PSP a comportamentos de risco que vinham sendo "difundidos nas redes sociais, atingindo alguns desses comportamentos níveis de mediatização", lê-se num comunicado divulgado pela polícia.

"Exibiam manobras de elevado risco, tais como "drifts" (derrapagem controlada), corridas em via pública e ultrapassagens perigosas, estas em plena circulação urbana e em zonas de grande afluência de veículos e até de pessoas", acrescenta.

Segundo a PSP, a investigação policial demonstrou que as corridas ilegais não eram atos isolados, porque mobilizavam seguidores e curiosos que se deslocavam aos locais para assistir àquelas práticas.

"Verdadeiros espetáculos ilegais na via pública e transformando-a num palco de exibição de comportamentos ilegais, colocando em risco imediato a vida de condutores, passageiros e peões alheios a estas ações", salienta, acrescentando estar em causa condução "perigosa e irresponsável praticada de forma reiterada".

A polícia refere que, "numa lógica clara de desafio e em busca de exposição mediática, os visados procuravam deliberadamente interagir com as forças de segurança, desobedecendo de forma inequívoca a ordens de paragem, muitas delas ao longo de diversos quilómetros sem observar ao cuidado que a condução exige e em total desrespeito pelos normativos legais".

Durante a operação foram realizadas buscas domiciliárias e não domiciliárias, tendo sido apreendidos dois automóveis, os respetivos livretes, bem como equipamentos de gravação.

A PSP alerta que as corridas ilegais são uma forma particularmente grave de criminalidade rodoviária, na medida em a perigosidade destes atos é agravada pelo efeito de contágio digital, a sua divulgação nas redes sociais contribui para a normalização e replicação de práticas extremamente perigosas, potenciando acidentes rodoviários com consequências que podem ser irreversíveis.