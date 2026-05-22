Credenciais de médico usadas sem o seu consentimento para aceder a dados de crianças

A Unidade Local de Saúde (ULS) do Alto Minho esclareceu esta sexta-feira que os alegados acessos indevidos a registos de utentes terão resultado da utilização abusiva das credenciais de um médico por terceiros, afastando qualquer responsabilidade do profissional.

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Numa resposta enviada à Renascença, a ULS do Alto Minho refere que, “na sequência dos relatos de acessos indevidos a registos administrativos de utentes”, ouviu o médico em causa e concluiu que “tudo indica que foram comprometidas as suas credenciais, não tendo os acessos sido realizados pelo profissional”.

Segundo a mesma entidade, “o compromisso das credenciais do médico terá resultado no acesso indevido a registos administrativos, não clínicos, de diversos utentes, entre os quais crianças”.

A ULS acrescenta ainda que já comunicou o caso “às entidades competentes para a apreciação da ocorrência de possíveis atos ilícitos”.