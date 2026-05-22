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Credenciais de médico usadas sem o seu consentimento para aceder a dados de crianças

22 mai, 2026 - 13:30 • Olímpia Mairos , com Anabela Góis

ULS Minho afasta responsabilidades ao profissional de saúde em questão, que terá sido vítima de acesso indevido a registos administrativos.

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A Unidade Local de Saúde (ULS) do Alto Minho esclareceu esta sexta-feira que os alegados acessos indevidos a registos de utentes terão resultado da utilização abusiva das credenciais de um médico por terceiros, afastando qualquer responsabilidade do profissional.

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Numa resposta enviada à Renascença, a ULS do Alto Minho refere que, “na sequência dos relatos de acessos indevidos a registos administrativos de utentes”, ouviu o médico em causa e concluiu que “tudo indica que foram comprometidas as suas credenciais, não tendo os acessos sido realizados pelo profissional”.

Segundo a mesma entidade, “o compromisso das credenciais do médico terá resultado no acesso indevido a registos administrativos, não clínicos, de diversos utentes, entre os quais crianças”.

A ULS acrescenta ainda que já comunicou o caso “às entidades competentes para a apreciação da ocorrência de possíveis atos ilícitos”.

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Contactados pela Renascença, os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS) recusaram comentar casos concretos relacionados com segurança ou cibersegurança, mas garantiram que todas as comunicações de possíveis incidentes são analisadas “em permanente articulação com as autoridades competentes”.

Nos últimos dias, vários utentes relataram nas redes sociais alegados acessos indevidos a processos clínicos de crianças através da plataforma SNS 24. Alguns utilizadores afirmam ter recebido notificações a indicar consultas aos registos médicos em diferentes locais do país.

A Renascença recebeu também testemunhos de pais preocupados com a situação. Catarina Dias contou ter tido conhecimento do caso através de um grupo de WhatsApp de encarregados de educação da escola das filhas, depois de vários pais relatarem notificações de acessos aos registos de saúde dos filhos na aplicação SNS 24.

Entretanto, o caso está já a ser investigado pela Polícia Judiciária (PJ) . Fonte da PJ revelou à Renascença que foi aberto, na quinta-feira, um processo-crime relacionado com um acesso ilegítimo às credenciais de um profissional do Serviço Nacional de Saúde (SNS) , na sequência das denúncias de alegados acessos indevidos a processos clínicos de crianças.

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