Dados de utentes: Ordem dos Médicos alerta para possível falha de cibersegurança no SNS

A Ordem dos Médicos diz ter recebido dezenas de queixas relacionadas com alegados acessos a dados de utentes, alegadamente através das credenciais de um médico atualmente colocado na Unidade Local de Saúde (ULS) do Alto Minho. O bastonário da Ordem dos Médicos, Carlos Cortes, admite a possibilidade de uma falha de cibersegurança no Serviço Nacional de Saúde (SNS).

À Renascença, Carlos Cortes explica que a situação foi imediatamente comunicada às autoridades competentes. “Logo no início da manhã, contatei o Ministério da Saúde, os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (...) e também comunicámos ao Ministério Público esta situação, percebendo que, à partida, houve aqui uma falha de segurança”, afirmou.

O bastonário acrescenta que “tudo indica (...) que não foi o médico, diretamente, que usou essas credenciais”.

“O médico está destroçado”

Segundo Carlos Cortes, o médico em causa está “destroçado” com a situação e garante não ter qualquer ligação aos alegados acessos indevidos. “O médico está destroçado com a situação, está extremamente preocupado porque vê o nome dele a ser divulgado por toda a comunicação social e nas redes sociais”, referiu.

O responsável da Ordem dos Médicos sublinha ainda que as credenciais utilizadas já não deveriam estar ativas. “Foram usadas credenciais de um local de trabalho no qual ele já não trabalha há sete ou oito anos. Portanto, eram credenciais que já nem sequer deviam estar ativas”, acrescentou.