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Baixo Alentejo
Detido motorista suspeito de abusar sexualmente de jovem institucionalizada
22 mai, 2026 - 16:05 • Olímpia Mairos
Homem de 68 anos é suspeito de vários crimes cometidos durante trajetos entre a residência da vítima e a instituição onde estava acolhida.
A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem de 68 anos, suspeito da prática de vários crimes de abuso sexual contra uma mulher de 22 anos, institucionalizada por défice cognitivo, anunciou esta sexta-feira a força policial.
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Em comunicado, a PJ refere que o suspeito foi localizado e detido “na região do Baixo Alentejo”, através da Diretoria do Sul, na sequência de uma investigação relacionada com alegados abusos ocorridos entre dezembro de 2025 e fevereiro de 2026.
Segundo a investigação, os crimes terão acontecido “no trajeto entre a residência da vítima e a instituição, no concelho de Almodôvar”, aproveitando o suspeito “a oportunidade que criava resultante da sua atividade profissional, como motorista de utentes”.
“As agressões sexuais apenas cessaram depois de os factos terem sido detetados e comunicados”, acrescenta a PJ.
A polícia explica ainda que as diligências realizadas no âmbito do inquérito permitiram recolher “elementos de prova que vieram a sustentar, de forma robusta, a emissão de um mandado de detenção, fora de flagrante delito”.
O detido será agora presente à autoridade judiciária competente para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação consideradas adequadas.
O inquérito é dirigido pelo Ministério Público de Ourique.
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