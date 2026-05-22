- Noticiário das 16h
- 22 mai, 2026
-
Dois detidos pela PJ por tentativa de homicídio no Montijo
22 mai, 2026 - 10:16 • Olímpia Mairos
Suspeitos, de 17 e 20 anos, terão efetuado vários disparos junto a uma escola básica, deixando duas pessoas feridas.
A Polícia Judiciária (PJ) deteve dois cidadãos estrangeiros, de 17 e 20 anos, suspeitos da prática dos crimes de homicídio na forma tentada e detenção de arma proibida, na sequência de um tiroteio ocorrido no passado dia 8 de abril, no Montijo.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
Em comunicado, a PJ revela que as detenções foram realizadas pelo Departamento de Investigação Criminal de Setúbal, no passado dia 19 de maio, na sequência de buscas domiciliárias.
Segundo a investigação, os factos ocorreram “no contexto de desavenças pessoais”, culminando quando um dos suspeitos, “acompanhado e sob a orientação do outro”, efetuou vários disparos com uma pistola de calibre 6.35 mm na direção de duas vítimas que se encontravam na via pública, em frente a um estabelecimento de ensino básico.
Uma das vítimas foi atingida “no tórax e num braço” e a outra “num antebraço”, tendo ambas sido transportadas para o hospital.
A Polícia Judiciária acrescenta que, após serem presentes a primeiro interrogatório judicial no Tribunal Judicial do Barreiro, os dois suspeitos ficaram sujeitos à medida de coação mais gravosa, de prisão preventiva.
- Noticiário das 16h
- 22 mai, 2026
-
- Falsos inspetores da PJ seduziam vítimas online: rede de "sextortion" rendeu um milhão de euros
- Recrutava ucranianas pela internet: PJ detém alegada líder de rede de prostituição no Luxemburgo
- PJ investiga alegado abandono de duas crianças francesas encontradas sozinhas em Alcácer do Sal
- PJ detém homem suspeito de violar e agredir irmã mais nova
- PJ detém terceiro suspeito de rapto e extorsão ligados a dívida de droga em Setúbal
- Olhão: PJ detém três suspeitos de tráfico de droga
- Suspeito de assalto armado em Pombal detido na Madeira
- PJ apreende nove embarcações de alta velocidade
- Detido motorista suspeito de abusar sexualmente de jovem institucionalizada
- Falsos inspetores da PJ seduziam vítimas online: rede de "sextortion" rendeu um milhão de euros
- Recrutava ucranianas pela internet: PJ detém alegada líder de rede de prostituição no Luxemburgo
- PJ investiga alegado abandono de duas crianças francesas encontradas sozinhas em Alcácer do Sal
- PJ detém homem suspeito de violar e agredir irmã mais nova
- PJ detém terceiro suspeito de rapto e extorsão ligados a dívida de droga em Setúbal
- Olhão: PJ detém três suspeitos de tráfico de droga
- Suspeito de assalto armado em Pombal detido na Madeira
- PJ apreende nove embarcações de alta velocidade
- Detido motorista suspeito de abusar sexualmente de jovem institucionalizada