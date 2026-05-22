Dois detidos pela PJ por tentativa de homicídio no Montijo

A Polícia Judiciária (PJ) deteve dois cidadãos estrangeiros, de 17 e 20 anos, suspeitos da prática dos crimes de homicídio na forma tentada e detenção de arma proibida, na sequência de um tiroteio ocorrido no passado dia 8 de abril, no Montijo.

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Em comunicado, a PJ revela que as detenções foram realizadas pelo Departamento de Investigação Criminal de Setúbal, no passado dia 19 de maio, na sequência de buscas domiciliárias.

Segundo a investigação, os factos ocorreram “no contexto de desavenças pessoais”, culminando quando um dos suspeitos, “acompanhado e sob a orientação do outro”, efetuou vários disparos com uma pistola de calibre 6.35 mm na direção de duas vítimas que se encontravam na via pública, em frente a um estabelecimento de ensino básico.

Uma das vítimas foi atingida “no tórax e num braço” e a outra “num antebraço”, tendo ambas sido transportadas para o hospital.

A Polícia Judiciária acrescenta que, após serem presentes a primeiro interrogatório judicial no Tribunal Judicial do Barreiro, os dois suspeitos ficaram sujeitos à medida de coação mais gravosa, de prisão preventiva.