Ouvir
  • Noticiário das 10h
  • 22 mai, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Dois detidos pela PJ por tentativa de homicídio no Montijo

22 mai, 2026 - 10:16 • Olímpia Mairos

Suspeitos, de 17 e 20 anos, terão efetuado vários disparos junto a uma escola básica, deixando duas pessoas feridas.

A+ / A-

A Polícia Judiciária (PJ) deteve dois cidadãos estrangeiros, de 17 e 20 anos, suspeitos da prática dos crimes de homicídio na forma tentada e detenção de arma proibida, na sequência de um tiroteio ocorrido no passado dia 8 de abril, no Montijo.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Em comunicado, a PJ revela que as detenções foram realizadas pelo Departamento de Investigação Criminal de Setúbal, no passado dia 19 de maio, na sequência de buscas domiciliárias.

Segundo a investigação, os factos ocorreram “no contexto de desavenças pessoais”, culminando quando um dos suspeitos, “acompanhado e sob a orientação do outro”, efetuou vários disparos com uma pistola de calibre 6.35 mm na direção de duas vítimas que se encontravam na via pública, em frente a um estabelecimento de ensino básico.

Uma das vítimas foi atingida “no tórax e num braço” e a outra “num antebraço”, tendo ambas sido transportadas para o hospital.

A Polícia Judiciária acrescenta que, após serem presentes a primeiro interrogatório judicial no Tribunal Judicial do Barreiro, os dois suspeitos ficaram sujeitos à medida de coação mais gravosa, de prisão preventiva.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 10h
  • 22 mai, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

À espera dos campeões na Ribeira: “Foi um FC Porto à moda antiga"

Vídeo

À espera dos campeões na Ribeira: “Foi um FC Porto à moda antiga"

"Em 1948 entrámos no Inferno, hoje é mil vezes pior". Memórias vivas do conflito israelo-árabe

"Em 1948 entrámos no Inferno, hoje é mil vezes pior". (...)

Como se vive fora da rede elétrica?

Como se vive fora da rede elétrica?

Casa Comum: Os lucros excessivos na energia e os problemas de Keir Starmer

Casa Comum: Os lucros excessivos na energia e os probl(...)

O que pode mudar no banco de horas com a reforma laboral?

O que pode mudar no banco de horas com a reforma labor(...)