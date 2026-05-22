Ficheiros médicos de crianças acedidos indevidamente em todo o país

Vários pais estão a relatar que os ficheiros médicos das suas crianças estão a ser acedidas indevidamente em todo o país, com alguns destes testemunhos a chegar à Renascença.

Começou a espalhar-se nas redes sociais uma série de denúncias que davam todas conta que um médico do centro de saúde de Miranda do Corvo estaria a aceder, sem aparente justificação, aos dados de saúde de muitas crianças dentro da mesma faixa etária.

Entretanto, a Ordem dos Médicos, citada pela CNN Portugal e o Expresso, já terá avançado com a hipótese de se poder tratar de um ataque informático, ou de um ato voluntário do profissional de saúde em questão.

De acordo com a CNN Portugal, o médico em causa trabalha agora em um serviço de urgência básica no norte do país e já não se encontra no centro de saúde de Miranda do Corvo.

Segundo o Expresso, é possível que os dados deste clínico estejam a ser usados contra a sua vontade para aceder aos dados de saúde de várias crianças.

Já a Lusa refere que a Ordem dos Médicos enviou ofícios ao Ministério Público, aos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde e à ULS do Alto Minho, onde o médico exerce.