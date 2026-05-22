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General Paulo Viegas Nunes regressa à liderança do SIRESP
22 mai, 2026 - 21:02 • Lusa
Empresa pública SIRESP S.A. estava sem liderança há dois anos, depois de Paulo Viegas Nunes, especialista em sistemas de informações, ter deixado a presidência no final de março de 2024.
O general do Exército Paulo Viegas Nunes vai regressar à liderança da empresa que gere a rede SIRESP, anunciou o Ministério da Administração Interna (MAI), avançando que foi esta sexta-feira eleito na assembleia geral da sociedade.
"Paulo Viegas Nunes regressa à liderança da SIRESP S.A., depois de já ter exercido estas funções entre 2022 e 2024, iniciando agora um novo mandato numa fase estratégica de modernização e reforço da rede nacional de comunicações de emergência e segurança", escreveu o MAI, em comunicado.
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O ministério tutelado por Luís Neves indicou que Paulo Viegas Nunes vai tomar posse na segunda-feira como presidente do conselho de administração da SIRESP S.A., depois de ter sido hoje eleito em assembleia geral da sociedade.
A empresa pública SIRESP S.A. está sem liderança há dois anos, depois de Paulo Viegas Nunes, especialista em sistemas de informações, ter deixado a presidência no final de março de 2024.
No comunicado, o MAI salienta que o Governo tem em curso um programa de investimento destinado "ao reforço da autonomia energética, cobertura, redundância, transmissão e capacidade tecnológica da rede SIRESP, assegurando a continuidade operacional e a fiabilidade do sistema de comunicações" utilizado pelas forças e serviços de segurança, proteção civil, emergência médica e restantes entidades do Estado integradas no sistema.
"Este processo de modernização agrega igualmente o reforço da capacidade de resposta a cenários de crise, a evolução tecnológica das comunicações críticas e o aprofundamento das condições de segurança, robustez e disponibilidade da infraestrutura estratégica nacional", acrescenta o MAI.
SIRESP: Novo sistema de comunicações só ficará operacional em 10 anos
Recomendações do grupo de trabalho criado pelo Gov(...)
No início do mês, quando foram apresentadas as recomendações do grupo de trabalho criado pelo Governo para encontrar uma alternativa ao SIRESP, o ministro da Administração Interna anunciou um investimento de cerca de 36 milhões de euros na rede SIRESP para ser concretizado até ao final de 2027.
Entre as medidas para reforçar a rede estão mais estações móveis, uma autonomia energética superior a 24 horas e distribuição de rádios SIRESP por todos os municípios e juntas de freguesia.
General do Exército, Paulo Viegas desempenhou ao longo da sua carreira funções de comando, estado-maior e ensino em unidades e estabelecimentos das Forças Armadas, tendo participado em diversas missões internacionais no âmbito da ONU, União Europeia e NATO.
Exerceu igualmente funções de liderança e coordenação em áreas ligadas às comunicações, sistemas de informação, cibersegurança e ciberdefesa, em contextos nacionais e internacionais, além de ter sido diretor da direção de Comunicações e Sistemas de Informação do Exército.
"O percurso e experiência do general Paulo Viegas Nunes nas áreas das comunicações críticas, sistemas de informação, interoperabilidade tecnológica, cibersegurança e ciberdefesa representam um contributo relevante para consolidar a capacidade operacional, fiabilidade e evolução tecnológica de uma infraestrutura crítica para a segurança e resposta do Estado", refere ainda o MAI.
A rede de comunicações SIRESP tem sido marcada por várias polémicas desde que foi criada, tendo sofrido as maiores alterações após as falhas no combate aos incêndios de 2017, mas voltou a ter limitações no apagão de 2025 e na tempestade Kristin que afetou a região centro no fim de janeiro.
A rede SIRESP é a rede de comunicações exclusiva do Estado português para o comando, controlo e coordenação de comunicações em todas as situações de emergência e segurança, responde às necessidades dos mais de 40.000 utilizadores e suporta anualmente um número superior a 35 milhões de chamadas.
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