Homem desaparecido no rio Paiva em Arouca

Um homem desapareceu esta sexta-feira no rio Paiva, em Arouca, no distrito de Aveiro, estando a decorrer buscas desde as 15h00, informou fonte da corporação local de bombeiros.

Em declarações à Lusa, o segundo comandante dos Bombeiros de Arouca, Marco Ferreira, referiu que o alerta do desaparecimento foi dado cerca das 15h00.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



"Há um elemento do sexo masculino desaparecido. Apareceu o colete e o capacete", disse o mesmo responsável.

Segundo a mesma fonte, as buscas estão a decorrer no rio desde a ponte de Espiunca em direção a montante, até ao local do desaparecimento.

O segundo comandante referiu ainda que uma mulher que se encontrava em cima de uma pedra, nas margens do rio já foi resgatada e está a ser assistida no local.

No local estão 21 operacionais dos Bombeiros de Arouca, Vale de Cambra e Espinho, incluindo duas equipas de águas bravas, apoiados por seis meios terrestres.