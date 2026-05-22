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Homem desaparecido no rio Paiva em Arouca

22 mai, 2026 - 16:49 • Lusa

Uma mulher que se encontrava em cima de uma pedra, nas margens do rio já foi resgatada e está a ser assistida no local.

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Um homem desapareceu esta sexta-feira no rio Paiva, em Arouca, no distrito de Aveiro, estando a decorrer buscas desde as 15h00, informou fonte da corporação local de bombeiros.

Em declarações à Lusa, o segundo comandante dos Bombeiros de Arouca, Marco Ferreira, referiu que o alerta do desaparecimento foi dado cerca das 15h00.

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"Há um elemento do sexo masculino desaparecido. Apareceu o colete e o capacete", disse o mesmo responsável.

Segundo a mesma fonte, as buscas estão a decorrer no rio desde a ponte de Espiunca em direção a montante, até ao local do desaparecimento.

O segundo comandante referiu ainda que uma mulher que se encontrava em cima de uma pedra, nas margens do rio já foi resgatada e está a ser assistida no local.

No local estão 21 operacionais dos Bombeiros de Arouca, Vale de Cambra e Espinho, incluindo duas equipas de águas bravas, apoiados por seis meios terrestres.

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