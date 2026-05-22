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IPMA coloca 8 distritos em aviso amarelo por chuva e trovoada

22 mai, 2026 - 23:21 • Lusa

Estão previstos "aguaceiros dispersos, sendo por vezes fortes, de granizo e acompanhados de rajadas de vento forte".

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Oito distritos do norte e centro de Portugal continental vão estar no sábado sob aviso amarelo devido à previsão de chuva e trovoada, adianta o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O aviso para Bragança, Viseu, Porto, Guarda, Vila Real, Viana do Castelo, Aveiro e Braga é válido entre as 00h00 de sábado e as 00h00 de domingo.

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De acordo com o IPMA, estão previstos "aguaceiros dispersos, sendo por vezes fortes, de granizo e acompanhados de rajadas de vento forte", tendo sido emitido o aviso amarelo.

Foi também emitido o aviso amarelo por "condições favoráveis à ocorrência de trovoada dispersa".

O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

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