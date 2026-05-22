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Arouca

Localizado corpo de homem desaparecido no Rio Paiva

22 mai, 2026 - 18:56 • Fátima Casanova

A informação foi confirmada à Renascença por fonte dos Bombeiros.

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Foi localizado o corpo de um homem que tinha desaparecido esta sexta-feira nas águas do rio Paiva, em Arouca, no distrito de Aveiro.

A informação foi confirmada à Renascença pelo comandante dos Bombeiros de Arouca, Sérgio Azevedo.

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“Era um casal que estaria a fazer 'river trekking', a descer o rio pela margem, tinham equipamento de proteção individual e, por um qualquer incidente, ele perdeu o equilíbrio e caiu à água e terá ficado numa zona de rápidos do rio Paiva”, explica o comandante.

Sérgio Azevedo adianta o homem e a mulher estavam a descer o rio "de forma autónoma" e que aquela zona do Paiva não é utilizada pelas empresas de desportos de aventura.

O alerta para o desaparecimento de um homem no rio Arouca foi dado pelas 15h00.

Uma mulher que se encontrava em cima de uma pedra, nas margens do rio já foi resgatada e assistida no local.

No local estão 21 operacionais dos Bombeiros de Arouca, Vale de Cambra e Espinho, incluindo duas equipas de águas bravas, apoiados por seis meios terrestres.

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