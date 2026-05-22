Olhão: PJ detém três suspeitos de tráfico de droga

A Polícia Judiciária (PJ) deteve três homens suspeitos de envolvimento numa rede de tráfico de droga e apoio logístico marítimo, na sequência de uma operação policial realizada em Olhão.

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Em comunicado, a PJ explica que a operação foi desenvolvida pela Diretoria do Sul no âmbito de uma investigação iniciada em 2024, após a apreensão, na Ria Formosa, de uma embarcação que transportava cerca de 1.000 quilos de haxixe.

Segundo a investigação, foi possível identificar “o modelo de atuação de uma infraestrutura de apoio ao transbordo de produto estupefaciente e apoio logístico” na zona costeira do sul do país.

A autoridade judiciária revela ainda que, no decurso das diligências, já tinha sido apreendida, em março deste ano, “uma significativa quantidade de haxixe”, tendo nessa altura sido detidos outros quatro suspeitos, que permanecem em prisão preventiva.

A Polícia Judiciária refere que os elementos recolhidos permitiram sustentar a emissão de mandados de detenção fora de flagrante delito e de buscas domiciliárias.

Durante a operação foram apreendidos diversos equipamentos informáticos e de telecomunicações, armas de fogo — entre as quais caçadeiras de calibre 12 mm e uma pistola de 9 mm —, munições, armas brancas, telemóveis, dinheiro, uma viatura automóvel, 40 jerricans de combustível e produto estupefaciente.

Os três suspeitos, com idades entre os 22 e os 36 anos, serão presentes a primeiro interrogatório judicial para aplicação das respetivas medidas de coação.

A investigação, titulada pelo DIAP de Faro, vai prosseguir “com vista ao completo esclarecimento dos factos, dimensão da organização e eventual identificação de outros intervenientes na atividade criminosa”, acrescenta a PJ.