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Pai de crianças francesas abandonados em Alcácer do Sal tinha direito a visitas limitadas

22 mai, 2026 - 12:08 • Lusa

Juiz desembargador acrescentou que, das informações recolhidas no processo, "os pais se encontram separados, dispondo o pai de um direito de visita limitado e supervisionado".

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Os dois irmãos franceses de 4 e 5 anos abandonados junto a uma estrada na zona de Alcácer do Sal residiam com a mãe e o pai tinha direito de visita limitado e supervisionado, foi revelado esta sexta-feira

"As crianças residiriam com a mãe em França", pode ler-se num comunicado enviado hoje pelo Conselho Superior de Magistratura (CSP), assinado pelo juiz presidente do Tribunal Judicial de Setúbal, António José Fialho.

Na nota, o juiz desembargador acrescentou que, das informações recolhidas no processo, "os pais se encontram separados, dispondo o pai de um direito de visita limitado e supervisionado".

Na terça-feira, por volta das 19h00, os dois irmãos, de nacionalidade francesa, foram encontrados por um popular quando se encontravam sozinhos e a vaguear junto à Estrada Nacional 253 (EN253), na zona do Monte Novo do Sul, entre Comporta e Alcácer do Sal, no distrito de Setúbal.

Os dois suspeitos de deixarem as crianças naquele local, a mãe, de 41 anos, e um homem, de 55, foram detidos pela GNR na quinta-feira, quando se encontravam na esplanada de um café situado nas imediações da cidade de Fátima, no concelho de Ourém, distrito de Santarém.

Fonte da GNR disse à agência Lusa que está previsto que esta sexta-feira à tarde, em princípio às 14h00, a mulher e o homem, suspeitos dos crimes de "violência doméstica e de exposição e abandono" das duas crianças, sejam presentes a primeiro interrogatório no Tribunal Judicial de Setúbal.

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