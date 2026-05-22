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Operação “Expresso das Ondas”

PJ apreende nove embarcações de alta velocidade

22 mai, 2026 - 14:27 • Olímpia Mairos

Polícia Judiciária realizou buscas em 14 armazéns e deteve um homem na posse de cerca de 400 doses de cocaína.

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A Polícia Judiciária (PJ) apreendeu nove embarcações de alta velocidade e deteve um homem na posse de cerca de 400 doses de cocaína, no âmbito da operação “Expresso das Ondas”, realizada nos últimos dias em vários pontos do país.

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Em comunicado, a PJ explica que a operação foi conduzida pela Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes (UNCTE) e incluiu o cumprimento de mandados de busca em 14 armazéns localizados em Lisboa, Leiria, Setúbal, Évora e Faro.

Segundo a investigação, os espaços estavam referenciados por serem utilizados “para suporte logístico a organizações criminosas que fazem uso de embarcações de alta velocidade no transporte de elevadas quantidades de droga”.

Além das nove embarcações, as autoridades apreenderam três motores de 300 cavalos, dois camiões, sete galeras, três geradores e cerca de 90 mil litros de combustível.

A Polícia Judiciária refere ainda que foram encontrados vários equipamentos utilizados para dificultar a ação das autoridades, incluindo três bloqueadores de sinal de comunicações e diversas câmaras de videovigilância CCTV.

A operação mobilizou dezenas de inspetores da PJ e contou com a colaboração da Autoridade Marítima Nacional, bem como da Diretoria do Sul, do Departamento de Investigação Criminal de Leiria, do Departamento de Investigação Criminal de Setúbal e da Unidade Local de Investigação Criminal de Évora.

Segundo a PJ, a operação decorreu poucos dias após a entrada em vigor do novo regime jurídico aplicável às embarcações de alta velocidade, previsto no Decreto-Lei n.º 43/2026, de 16 de fevereiro.

O inquérito é dirigido pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) e as investigações prosseguem.

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