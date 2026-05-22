Portugueses da flotilha: "Fomos espancados, obrigados a estar de joelhos durante horas"

Os dois ativistas portugueses que viajavam na flotilha com destino a Gaza que foi interceptada por Israel na segunda-feira foram recebidos, esta sexta-feira, por dezenas de pessoas no átrio de Chegadas do Aeroporto Francisco Sá Carneiro, por volta das 10h00. No local estavam família e amigos de Maria Beatriz Bartilotti Matos e Gonçalo Reis Dias, com bandeiras da Palestina e a entoar as palavras "Palestina Livre". Ao serem recebido num ambiento ruidoso e de grande aparato, os dois portugueses foram comentando com os jornalistas e os presentes que o sobressalto ainda era sentido, apesar de já estarem novamente em Portugal.

"Fomos espancados recorrentemente, obrigados a estar de joelhos durante horas, houve pessoas na prisão que foram alvejadas, pessoas com membros partidos. Apesar de tudo, tive sorte: não levei nenhum tiro e não parti nenhum braço", relatava Maria Beatriz Bartilotti Matos, visivelmente abalada.

Já Gonçalo Reis, mais calmo, também relatava aos presentes as "horas pesadas" que passou junto das autoridades israelitas. "Bateram-me, amarraram as abraçadeiras com muita força. Ainda não sinto três dedos, deram-me cotoveladas, pontapés, mas nada comparado com o que outras pessoas sofreram", ressalvou.

Num ambiente ruidoso, o também médico Gonçalo Reis Dias agradeceu o apoio que recebeu da sociedade e dos órgãos diplomáticos portugueses, mas garantiu que o sentimento é agridoce. "A missão não está cumprida", acredita.

"Na verdade, a missão será cumprida quando os nossos governos se posicionarem, quando Portugal cortar relações comerciais com Israel, quando deixarmos de permitir que os Estados Unidos da América usem a Base das Lajes como quiserem para fazer guerra no Médio Oriente", exigiu.

Ao ser recebido pela família e amigos, e apesar de dizer que a missão não foi totalmente cumprida, assegura que "voltaria a fazer tudo de novo".

*artigo editado por Daniela Espírito Santo

[Notícia atualizada às 13h23 de 22 de maio de 2026]