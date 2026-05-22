PSP regista mais de 3.700 casos de violência doméstica no primeiro trimestre do ano

A Polícia de Segurança Pública (PSP) registou 3.725 ocorrências de violência doméstica durante o primeiro trimestre de 2026, um aumento face ao mesmo período de 2025, quando tinham sido contabilizados 3.621 casos.

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Segundo os dados divulgados pela PSP, entre janeiro e março deste ano foram ainda efetuadas 433 detenções pela prática deste crime, mais 31 do que no período homólogo do ano passado.

A força de segurança sublinha, em comunicado, que mantém “um compromisso permanente no combate ao crime de violência doméstica”, através de uma atuação especializada e articulada com autoridades judiciais, entidades de saúde e estruturas de apoio à vítima.

No âmbito das medidas de proteção às vítimas, a PSP realizou 4.871 contactos periódicos com vítimas, 4.765 ações policiais de avaliação de risco e 3.450 reforços com orientações de proteção pessoal.

Além disso, foram feitas 1.163 propostas ao Ministério Público para aplicação de medidas de coação aos suspeitos, bem como 1.151 ações de reforço de patrulhamento junto das residências, locais de trabalho ou zonas das ocorrências.

Durante o primeiro trimestre, a PSP sinalizou ainda 987 crianças à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) e apreendeu 99 armas em contextos relacionados com violência doméstica, entre as quais 38 armas de fogo e 30 armas brancas.

A polícia destacou igualmente a aposta na sensibilização e formação, tendo promovido 952 ações de sensibilização sobre violência doméstica e violência no namoro, além de 67 ações de formação dirigidas aos seus agentes.

Entre os dias 9 e 13 de fevereiro decorreu a operação “No Namoro Não Há Guerra”, que envolveu 359 polícias e permitiu realizar 398 ações de sensibilização em 223 escolas, alcançando mais de 14 mil alunos.

A Polícia de Segurança Pública recorda que a violência doméstica é um crime público e alerta que este pode assumir várias formas, “física, psicológica, emocional, sexual, económica ou digital”.

“As situações podem ser sinalizadas presencialmente em qualquer esquadra da PSP”, refere a polícia, apelando à denúncia precoce como forma de prevenir a escalada da violência.