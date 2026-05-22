Suspeito de assalto armado em Pombal detido na Madeira

A Polícia Judiciária (PJ) deteve, na zona do Funchal, um homem de 35 anos suspeito de ter assaltado um posto de abastecimento de combustíveis em Pombal, no passado dia 22 de fevereiro.

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Em comunicado, a PJ refere que a detenção foi realizada pela Diretoria do Centro, em articulação com o Departamento de Investigação Criminal da Madeira.

Segundo a investigação, o suspeito terá ameaçado a funcionária do posto de combustível com uma pistola, apropriando-se do dinheiro existente na caixa antes de fugir do local.

Dias depois do assalto, o homem deslocou-se para a ilha da Madeira “com o objetivo de se afastar da zona onde praticou o roubo”, acrescenta a polícia.

No decorrer das diligências, a Polícia Judiciária apreendeu “importantes elementos probatórios” que permitiram relacionar o suspeito com o crime, nomeadamente a arma de fogo utilizada no roubo.

O detido, cidadão estrangeiro e sem antecedentes criminais conhecidos em território nacional, foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de obrigação de permanência na habitação com vigilância eletrónica, aguardando a aplicação dessa medida em prisão preventiva.

O inquérito é dirigido pelo DIAP de Leiria.