Suspeitos de abandono de duas crianças chegam ao Tribunal de Setúbal

Os dois suspeitos de abandonarem duas crianças francesas junto a uma estrada no concelho de Alcácer do Sal, na terça-feira, chegaram esta sexta-feira ao Tribunal de Setúbal, às 16h05, para serem presentes a primeiro interrogatório judicial. "Amo-vos", gritou o padrasto das crianças à chega ao tribunal. A mãe cantou. A mulher francesa de 41 anos, mãe dos dois menores, de 4 e 5 anos, e o homem de 55 anos, igualmente francês, foram detidos pela GNR na quinta-feira, quando se encontravam na esplanada de um café situado nas imediações da cidade de Fátima, no concelho de Ourém, distrito de Santarém, disse à agência Lusa fonte da GNR, nesse dia. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Ao final da manhã de hoje, os dois suspeitos chegaram ao Posto Territorial da GNR de Palmela, no distrito de Setúbal, transportados pelos militares da Guarda. Por volta das 16h05, acompanhada por outras viaturas da GNR, a carrinha desta força de segurança que transportou os suspeitos do posto territorial de Palmela chegou ao Tribunal de Setúbal, tendo acedido ao edifício através da garagem, como é habitual, constatou a Lusa no local.

Na terça-feira, por volta das 19h00, os dois irmãos foram encontrados por um popular sozinhos e a vaguear junto à Estrada Nacional 253 (EN253), na zona do Monte Novo do Sul, entre Comporta e Alcácer do Sal, no distrito de Setúbal. Em comunicado divulgado hoje pelo Conselho Superior de Magistratura (CSM), o juiz presidente do Tribunal Judicial de Setúbal, António José Fialho, esclareceu que os dois menores residiam com a mãe em França. Das informações recolhidas no processo, os pais estão separados, "dispondo o pai de um direito de visita limitado e supervisionado", lê-se ainda no comunicado. A mãe das crianças e o homem que a acompanha são suspeitos dos crimes de "violência doméstica e de exposição e abandono" das duas crianças. No comunicado de hoje do CSM, o juiz desembargador do Tribunal de Setúbal recordou que foi instaurado um procedimento urgente de proteção a favor dos dois irmãos pelo magistrado do Ministério Público (MP) junto do Juízo de Família e Menores de Santiago do Cacém.