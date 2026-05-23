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Arguido francês em prisão preventiva em Setúbal transferido para Lisboa

23 mai, 2026 - 22:48 • Lusa

Arguido francês suspeito de abandonar duas crianças em Alcácer do Sal foi transferido para a cadeia anexa à PJ de Lisboa. Tribunal determinou prisão preventiva para os dois suspeitos. Mandados de detenção europeus obrigam à apresentação no Tribunal da Relação.

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O arguido francês que ficou hoje em prisão preventiva em Setúbal pelo abandono de duas crianças francesas em Alcácer do Sal foi transferido esta tarde para a cadeia anexa à PJ de Lisboa, revelou fonte sindical.

Contactado pela agência Lusa, o presidente do Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional, Frederico Morais, explicou que o homem, de 55 anos, foi transportado desde o Estabelecimento Prisional (EP) de Setúbal para as instalações anexas da Polícia Judiciária (PJ) de Lisboa.

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O arguido, companheiro da mãe dos dois irmãos, de 4 e 5 anos, "foi transportado pelos serviços prisionais e chegou às instalações anexas da PJ de Lisboa por volta das 17:00", disse a mesma fonte.

De acordo com Frederico Morais, a transferência do homem deveu-se a "razões de ordem e segurança, que englobam o recluso e o próprio EP".

"Chegou tranquilo, um bocado a medo, porque entrou numa cadeia e foi para outra, mas não gritou, cumpriu tudo o que os guardas prisionais lhe mandaram fazer, sem qualquer problema", destacou Frederico Morais.

Questionado pela Lusa sobre se o homem, Marc Rene Michel Ballagriga, irá ficar em prisão preventiva durante muito tempo nestas instalações anexas da PJ de Lisboa, o dirigente sindical lembrou os mandados de detenção europeus que recaem sobre este arguido, mas também sobre a mãe das crianças, em prisão preventiva no EP de Tires, no concelho de Cascais, distrito de Lisboa.

"Têm ambos mandados de detenção europeus, o que obriga à sua apresentação, em breve, ao Tribunal da Relação", disse Frederico Morais.

O Tribunal Judicial de Setúbal determinou hoje a prisão preventiva da mulher, de 41 anos, e do homem, de 55, suspeitos de abandonarem dois irmãos menores franceses junto a uma estrada na zona de Alcácer do Sal, no distrito de Setúbal.

Contactada pela Lusa ao início da tarde, fonte oficial da GNR explicou que a arguida vai cumprir a prisão preventiva no EP de Tires, na freguesia de São Domingos de Rana, no concelho de Cascais, distrito de Lisboa.

O arguido, também sujeito à medida de coação mais gravosa, foi levado para o EP de Setúbal para cumprir a prisão preventiva, mas acabou por ser transferido.

Numa nota divulgada hoje através do Conselho Superior da Magistratura (CSM), foi revelado que o tribunal considerou que a arguida, Marine Noëlle Paulette Rousseau, está "fortemente indiciada" de "dois crimes de exposição ou abandono agravado" em relação aos dois filhos.

Quanto ao companheiro, "o tribunal considerou fortemente indiciada a prática de dois crimes de exposição ou abandono e de um crime de ofensa à integridade física qualificada".

Fonte ligada ao processo revelou à Lusa que Marc Rene Michel Ballagriga está indiciado deste último crime em relação a "um dos menores".

Na mesma nota do CSM, o presidente do Tribunal de Setúbal, juiz desembargador António Fialho, disse que a decisão de aplicar a prisão preventiva aos dois arguidos "teve em conta as exigências cautelares do caso, designadamente perigo de fuga, perigo de perturbação do processo, perigo de continuação da atividade criminosa e perigo de perturbação da ordem e tranquilidade públicas".

Na terça-feira, por volta das 19:00, as duas crianças foram encontradas por um popular quando se encontravam sozinhas, a vaguear junto à Estrada Nacional 253 (EN253), na zona do Monte Novo do Sul, entre Comporta e Alcácer do Sal, no distrito de Setúbal.

Os dois irmãos transportavam uma mochila com uma muda de roupa, fruta e uma garrafa de água e, de acordo com o que tem sido noticiado pelos meios de comunicação social, terão relatado que a mãe os vendou e lhes disse que iam fazer um jogo, altura em que os terá abandonado, partindo de carro com o outro homem.

Os dois menores residiam com a mãe em França, estando os pais separados. O pai, aliás, dispõe "de um direito de visita limitado e supervisionado", disse a Comarca de Setúbal.

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