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Aveiro: Pai suspeito de abusar dos filhos preso preventivamente
23 mai, 2026 - 10:31 • Redação
As vítimas são dois irmãos, do sexo masculino e feminino, atualmente, com 13 e 14 anos.
Um homem de 54 anos está preso preventivamente depois de a Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Aveiro, o ter identificado como suspeito de abuso sexual de crianças.
As vítimas são dois irmãos, do sexo masculino e feminino, atualmente, com 13 e 14 anos. Os abusos ocorreram na casa de morada de família, pelo próprio pai.
O detido é suspeito da autoria de crimes de abuso sexual de crianças, agravados, ocorridos, pelos menos, desde o ano de 2025, em Aveiro.
O homem foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido decretada a prisão preventiva.
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