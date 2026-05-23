- Noticiário das 18h
- 23 mai, 2026
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Dia da Marinha. “Tem de partir de nós próprios uma capacidade de chegar a mais pessoas”
23 mai, 2026 - 16:10 • João Maldonado
Chefe do Estado Maior da Armada quer chegar com mais força às novas gerações. Ministro da Defesa promete continuar investimento para melhor os índices de recrutamento. Setúbal recebeu as comemorações do Dia da Marinha portuguesa.
“Celebrar a Marinha é celebrar a identidade de Portugal”, começa por referir o Ministro da Defesa aos jornalistas, depois de um discurso para os mais de 570 militares presentes e para todos aqueles que em Setúbal se juntaram na zona do porto para assinalar a data. Todos estes ouviram Nuno Melo tecer fortes elogios a uma Marinha em que “encontramos exemplo do passado que mais nos inspira enquanto povo”, lembrando os descobrimentos e a “primeira globalização” levada a cabo pelos portugueses.
Para Nuno Melo é fundamental continuar a investir neste setor, que faz de Portugal não “um país pequeno”, mas sim “um país gigantesco”. Afinal, “a maior parcela do nosso território é mar” e “se tivermos em conta que o mar é território, Portugal é um país gigantesco”, reforça o ministro com a tutela das Forças Armadas. E neste mar “estão recursos", sendo "atravessado por cabos submarinos de que depende a economia à escala global e fazem-se ações de busca e salvamento e de combate à criminalidade”. Perante as palavras do governante, a conclusão apenas pode ser uma. Nas palavras do próprio, é necessário “aumentarmos os índices de recrutamento” e se tal for feito “neste tempo curto mais adiante teremos melhores condições do que as que recebemos há dois anos”.
O apelo para dar “à Marinha as capacidades necessárias”, pedindo a que novas gerações “troquem a espuma dos dias pela espuma das ondas” do representante do Governo, serve que nem uma luva para o Chefe do Estado Maior da Armada reconhecer a obrigatoriedade de conhecer o perfil dos jovens que se podem interessar por uma carreira nesta área.
“Tem de partir de nós próprios uma capacidade de chegar a mais pessoas. Tenho cerca de 65% do meu pessoal que são nativos digitais: geração y e geração z. São pessoas que têm outros anseios, outras ambições, outras formas de estar e de ver a vida. Nós também temos de fazer o esforço e estamos a fazê-lo. Acreditem que não é simples. Quando vim para a Marinha vim abraçar uma carreira de 36 anos. Estas gerações hoje em dia não pensam nesta dimensão”, reflete o Almirante Jorge de Sousa, que durante o discurso que executou neste dia deixou fortes elogios a todos os membros da Marinha portuguesa.
“Apesar de todas as dificuldades, continuam a servir com profundo orgulho Portugal”, reforçou, afirmando ainda que tem notado melhorias nas condições que são dadas a estes trabalhadores nos últimos anos. Ainda, claro, com muito caminho para andar. Ou melhor, com muito oceano por navegar.
Setúbal recebeu pela quarta vez na sua história o Dia da Marinha (a última vez em 2011). A efeméride celebra a chegada de Vasco da Gama à Índia (a 20 de maior de 1498). À cerimónia militar seguiu-se uma demonstração naval, com uma explicação dos materiais e técnicas usadas por este ramo das Forças Armadas quando chamado a intervir.
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