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Doze pessoas resgatadas das grutas de Benagil após barco virar
23 mai, 2026 - 19:33 • Lusa
Doze pessoas foram hoje resgatadas nas grutas de Benagil, em Lagoa, depois de a embarcação onde seguiam ter virado. Duas vítimas sofreram ferimentos ligeiros. Autoridades marítimas abriram um inquérito para apurar as circunstâncias do incidente.
Equipas de socorro resgataram hoje 12 pessoas das grutas de Benagil, situadas no concelho de Lagoa e apenas acessíveis por mar, depois de a embarcação em que seguiam ter virado por causas ainda desconhecidas, anunciou a Autoridade Marítima Nacional (AMN).
Algumas das pessoas que seguiam na embarcação marítimo-turística apresentavam ferimentos ligeiros, precisou a AMN, em comunicado, referindo que a operação de retirada do grupo da gruta foi coordenada pela equipa da Estação Salva-vidas de Ferragudo.
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"À chegada ao local constatou-se que duas das vítimas apresentavam ferimentos ligeiros", relatou a AMN, acrescentando que "os tripulantes da Estação Salva-vidas coordenaram o resgate, com o apoio de caiaques locais e operadores de embarcações marítimo-turísticas que se encontram na zona". O alerta foi dado por populares às 15h24.
A Autoridade Marítima adiantou que as pessoas resgatadas seguiram para a Marina de Portimão, onde os Bombeiros Voluntários e o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) vão "prestar assistência diferenciada".
A AMN salientou ainda que "o proprietário da embarcação foi notificado para proceder à sua remoção, por constituir perigo para a navegação", e anunciou que o Comando Local da Polícia Marítima de Portimão, responsável pela ocorrência, vai instaurar um inquérito de sinistro marítimo, com vista a apurar as circunstâncias do incidente.
Além da tripulação da Estação Salva-vidas de Ferragudo, participaram também na operação elementos do Comando Local da Polícia Marítima de Portimão, da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Portimão e do INEM.
Localizadas ao largo da praia de Benagil, as grutas são consideradas um património natural relevante e um dos principais pontos turísticos do Algarve, suscitando o interesse de cada vez mais visitantes, sobretudo por via marítima.
Para evitar incidentes provocados pela visitação intensiva e desordenada registada em alguns períodos do ano, as autoridades locais aprovaram um regulamento de acesso, que inclui a proibição de desembarque e de acesso a nado ao interior das grutas. As medidas entraram em vigor em agosto de 2024.
O regulamento tem entre os objetivos ordenar o tráfego das embarcações marítimo-turísticas, de particulares e dos utentes da praia, tanto no espelho de água como nas imediações da gruta e algar de Benagil. Prevê ainda a interdição do desembarque ou uso do areal no interior do algar de Benagil por particulares e empresas, bem como o acesso às grutas a nado ou com meios auxiliares de flutuação e o aluguer de caiaques sem guia na área das grutas.
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