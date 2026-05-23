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Doze pessoas resgatadas das grutas de Benagil após barco virar

23 mai, 2026 - 19:33 • Lusa

Doze pessoas foram hoje resgatadas nas grutas de Benagil, em Lagoa, depois de a embarcação onde seguiam ter virado. Duas vítimas sofreram ferimentos ligeiros. Autoridades marítimas abriram um inquérito para apurar as circunstâncias do incidente.

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Equipas de socorro resgataram hoje 12 pessoas das grutas de Benagil, situadas no concelho de Lagoa e apenas acessíveis por mar, depois de a embarcação em que seguiam ter virado por causas ainda desconhecidas, anunciou a Autoridade Marítima Nacional (AMN).

Algumas das pessoas que seguiam na embarcação marítimo-turística apresentavam ferimentos ligeiros, precisou a AMN, em comunicado, referindo que a operação de retirada do grupo da gruta foi coordenada pela equipa da Estação Salva-vidas de Ferragudo.

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"À chegada ao local constatou-se que duas das vítimas apresentavam ferimentos ligeiros", relatou a AMN, acrescentando que "os tripulantes da Estação Salva-vidas coordenaram o resgate, com o apoio de caiaques locais e operadores de embarcações marítimo-turísticas que se encontram na zona". O alerta foi dado por populares às 15h24.

A Autoridade Marítima adiantou que as pessoas resgatadas seguiram para a Marina de Portimão, onde os Bombeiros Voluntários e o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) vão "prestar assistência diferenciada".

A AMN salientou ainda que "o proprietário da embarcação foi notificado para proceder à sua remoção, por constituir perigo para a navegação", e anunciou que o Comando Local da Polícia Marítima de Portimão, responsável pela ocorrência, vai instaurar um inquérito de sinistro marítimo, com vista a apurar as circunstâncias do incidente.

Além da tripulação da Estação Salva-vidas de Ferragudo, participaram também na operação elementos do Comando Local da Polícia Marítima de Portimão, da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Portimão e do INEM.

Localizadas ao largo da praia de Benagil, as grutas são consideradas um património natural relevante e um dos principais pontos turísticos do Algarve, suscitando o interesse de cada vez mais visitantes, sobretudo por via marítima.

Para evitar incidentes provocados pela visitação intensiva e desordenada registada em alguns períodos do ano, as autoridades locais aprovaram um regulamento de acesso, que inclui a proibição de desembarque e de acesso a nado ao interior das grutas. As medidas entraram em vigor em agosto de 2024.

O regulamento tem entre os objetivos ordenar o tráfego das embarcações marítimo-turísticas, de particulares e dos utentes da praia, tanto no espelho de água como nas imediações da gruta e algar de Benagil. Prevê ainda a interdição do desembarque ou uso do areal no interior do algar de Benagil por particulares e empresas, bem como o acesso às grutas a nado ou com meios auxiliares de flutuação e o aluguer de caiaques sem guia na área das grutas.

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