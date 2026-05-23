Mais de 60 menores morrem todos os anos em Portugal em acidentes

Todos ops anos, durante a última década, morreram, em média, em Portugal mais de 60 crianças e jovens em resultado de acidentes, avança a Associação para a Promoção da Segurança Infantil (APSI).

Em declarações à Renascença, a secretária-geral da APSI, Sandra Nascimento, lamenta que, “ao contrário do que eram as tendências anteriores, na última década o número de mortes de crianças e jovens, em resultado de um acidente, tem-se mantido estável".

Em 2024, o último ano para o qual existem dados oficiais, morreram 69 crianças e jovens até os 18 anos, ainda assim uma redução do pico verificado em 2017, quando morreram 75 menores na sequência de um acidente.

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Sandra Nascimento salienta que “até 2012, havia uma redução muito clara [do número de mortes], mas, desde aí, isto está muito estabilizado”.

Para a dirigente da APSI, isto significa que “há um desinteresse, não há medidas significativas, parece que se esqueceu que os acidentes continuam a ser um problema".

Nascimento sublinha que é “a segunda causa de morte de forma global entre os 5 e os 14 anos e a primeira a partir dos 15 anos, portanto, estamos a falar de um problema que é real”.

“Acidentes rodoviários têm peso muito grande na mortalidade”

Nestas declarações à Renascença, a secretária-geral da APSI refere que “cerca de 60% dos acidentes, que estão na origem das mortes de crianças e jovens, são acidentes rodoviários”.

Os afogamentos são a segunda causa de morte acidental, logo seguidos das quedas em altura.

Sandra Nascimento salienta que, no caso “das crianças mais pequeninas, também há situações de asfixia e intoxicações”.

A responsável da APSI refere, no entanto, que “os acidentes rodoviários têm um peso muito grande nesta mortalidade de crianças e jovens”.

Questionada sobre se a APSI pondera pedir uma audiência junto do Ministério da Administração Interna (MAI), numa altura em que o ministro Luís Neves anunciou a elaboração de um novo Código da Estrada, a responsável responde prontamente: “Sem dúvida”.

Sandra Nascimento defende ainda que uma eventual audiência no MAI “poderá ser um caminho muito eficaz no sentido de reconhecer o dia 23 de maio como o Dia Nacional da Segurança Infantil” (DNSI), que formalmente ainda não está reconhecido apesar de neste sábado se comemorar a 10.ª edição, sob o mote “Aqui Brinca-se”.