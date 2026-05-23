MP pede prisão preventiva para mãe e padrasto de crianças francesas

O Ministério Público pediu este sábado prisão preventiva para a mãe e o padrasto das crianças francesas abandonadas na terça-feira junto à estrada em Alcácer do Sal, avançaram as estações televisivas portuguesas. A progenitora Marine Rousseau, de 41 anos, e o companheiro Marc Ballabriga, de 55 anos, podem conhecer este sábado as medidas de coação por serem suspeitas de abandono e violência doméstica contra os dois irmãos franceses, de quatro e cinco anos.

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A poucos minutos da meia-noite de sexta-feira terminaram as diligências no Tribunal Judicial de Setúbal. A mãe e ao padrasto das crianças abandonadas vão continuar a ser ouvidos às 10h00 deste sábado.

Na sexta-feira, o interrogatório começou por volta das 20h00, já que houve uma falha do sistema informático dos tribunais, o Citius, noticiou o jornal "Público". É obrigatório que este sistema esteja operacional, já que um interrogatório só pode avançar quando este é gravado. Até ao momento só foi ouvido o padrasto dos menores. Sabe-se, por enquanto, que o pai das crianças tinha direito de visitas limitado e supervisionado.

Ao final da manhã de sexta-feira, os dois suspeitos chegaram ao Posto Territorial da GNR de Palmela, no distrito de Setúbal, transportados pelos militares da Guarda.