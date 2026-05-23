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- 23 mai, 2026
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Investigação
MP pede prisão preventiva para mãe e padrasto de crianças francesas
23 mai, 2026 - 00:43 • Catarina Magalhães
Interrogatórios aos suspeitos de abandono e violência doméstica vão continuar às 10h00 deste sábado.
O Ministério Público pediu este sábado prisão preventiva para a mãe e o padrasto das crianças francesas abandonadas na terça-feira junto à estrada em Alcácer do Sal, avançaram as estações televisivas portuguesas.
A progenitora Marine Rousseau, de 41 anos, e o companheiro Marc Ballabriga, de 55 anos, podem conhecer este sábado as medidas de coação por serem suspeitas de abandono e violência doméstica contra os dois irmãos franceses, de quatro e cinco anos.
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A poucos minutos da meia-noite de sexta-feira terminaram as diligências no Tribunal Judicial de Setúbal.
A mãe e ao padrasto das crianças abandonadas vão continuar a ser ouvidos às 10h00 deste sábado.
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Na sexta-feira, o interrogatório começou por volta das 20h00, já que houve uma falha do sistema informático dos tribunais, o Citius, noticiou o jornal "Público".
É obrigatório que este sistema esteja operacional, já que um interrogatório só pode avançar quando este é gravado. Até ao momento só foi ouvido o padrasto dos menores.
Sabe-se, por enquanto, que o pai das crianças tinha direito de visitas limitado e supervisionado.
Ao final da manhã de sexta-feira, os dois suspeitos chegaram ao Posto Territorial da GNR de Palmela, no distrito de Setúbal, transportados pelos militares da Guarda.
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Minutos antes de arrancar o primeiro interrogatório marcado para a tarde desta sexta-feira, a mãe das crianças entrou a cantarolar pelo Tribunal Judicial de Setúbal. Já o padrasto das crianças gritou "amo-vos" ao chegar ao tribunal.
Na quinta-feira, as autoridades francesas já apresentaram um pedido de retorno das duas crianças, avançou a ministra da Justiça, Rita Alarcão Júdice.
O caso está a ser investigado e as autoridades associaram este a um outro desenvolvido em França, já que a mãe e os filhos eram procurados há 15 dias por abandono do mais velho.
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