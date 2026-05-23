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MP pede prisão preventiva para mãe e padrasto de crianças francesas

23 mai, 2026 - 00:43 • Catarina Magalhães

Interrogatórios aos suspeitos de abandono e violência doméstica vão continuar às 10h00 da manhã deste sábado.

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O Ministério Público pediu este sábado prisão preventiva para a mãe e o padrasto das crianças francesas abandonadas na terça-feira junto à estrada em Alcácer do Sal, avançaram as estações televisivas portuguesas.

A progenitora Marine Rousseau, de 41 anos, e o companheiro Marc Ballabriga, de 55 anos, podem conhecer este sábado as medidas de coação por serem suspeitas de abandono e violência doméstica contra os dois irmãos franceses, de quatro e cinco anos.

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A poucos minutos do final da noite de sexta-feira, terminaram as diligências no Tribunal Judicial de Setúbal.

Os interrogatórios à mãe e ao padrasto das crianças abandonadas vão prosseguir às 10h00 da manhã deste sábado.

[Em atualização]

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