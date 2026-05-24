Ouvir
  • Noticiário das 16h
  • 24 mai, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Habitação

"Agente imobiliário invertido"? Imóveis vendidos pelo Estado superaram em 21,9% o valor base, dizem Finanças

24 mai, 2026 - 16:19 • Lusa

O Público noticiou este domingo que o Estado vendeu abaixo do preço de mercado imóveis que podiam ter centenas de casas públicas. O PS criticou o executivo, mas as Finanças contrariam esta versão.

A+ / A-

O Ministério das Finanças esclareceu este domingo que os imóveis do Estado vendidos recentemente em hasta pública superaram o valor máximo fixado pelas avaliações externas "em cerca de 21,9% face ao valor-base inicial".

O Público noticiou domingo que o Estado vendeu abaixo do preço de mercado imóveis que podiam ter centenas de casas públicas.

Segundo o jornal, em conjunto, oito imóveis em Lisboa deixados vazios após a concentração do Governo num só espaço, já vendidos ou que irão a leilão ainda este ano, poderiam albergar cerca de 450 casas públicas.

"Valor máximo fixado foi inequivocamente superado"

Num esclarecimento enviado às redações, o Ministério das Finanças rejeita que os imóveis em causa tenham sido vendidos abaixo do valor de mercado, informando que foram objeto de "duas avaliações externas, conduzidas por entidades autónomas, independentes e idóneas, que fixaram o valor mínimo e máximo a alienar de cada imóvel, sendo que o critério de seleção do valor base de alienação dos imóveis foi o do valor máximo".

"Esse valor máximo fixado foi inequivocamente superado, em todos os imóveis alienados na Hasta Pública n.º1/2026, em cerca de 21,9% face ao valor-base inicial", acrescentou o comunicado.

Deco avisa: choque fiscal na habitação não chega para aliviar famílias

Habitação

Deco avisa: choque fiscal na habitação não chega para aliviar famílias

Associação de defesa do consumidor considera que d(...)

O Ministério das Finanças referiu que o imóvel situado na Avenida Visconde de Valmor, em Lisboa, foi alienado por 15.276.900 euros, quando o valor-base era de 13.026.900 euros.

Já o imóvel situado na Rua Filipe Folque, também em Lisboa, o valor base era de 4.122.500 euros e foi vendido por 5.213.754 euros.

O Ministério esclareceu ainda que "dos oito imóveis referidos na notícia apenas foram vendidos dois".

Edifícios "cumprem os critérios" para "bolsa de habitação pública"

A notícia do Público cita especialistas que "questionam os preços de venda dos dois edifícios já levados a leilão, que ficaram muito abaixo dos valores de mercado, contrastando com o que o Estado paga quando compra casas no mercado privado para integrá-las no parque habitacional público".

O jornal sustenta que, tendo em conta "as áreas brutas privativas dos dois edifícios vendidos e o valor arrecadado em leilão, o prédio da Avenida Visconde Valmor foi alienado por 3.284 euros por metro quadro, enquanto o da Rua Filipe Folque ficou por 3.072 euros por metro quadrado", quando o valor mediano das casas apurado pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) foi de 5.366 euros por metro quadrado na Avenida Visconde Valmor, e de 6.104 euros por metro quadrado na Rua Filipe Folque.

Estes valores são "quase o dobro do valor de venda no leilão promovido pela Estamo", de acordo com a notícia, onde se indica que a Estamo não deu resposta às questões sobre a discrepância nos valores.

Habitação. Quais são as novas medidas de alívio fiscal para casas?

Explicador Renascença

Habitação. Quais são as novas medidas de alívio fiscal para casas?

No Explicador Renascença, esclarecemos o que é o "(...)

Ainda segundo o Público, os imóveis em causa ficaram desocupados após a concentração de ministérios e direções-gerais num único edifício no centro de Lisboa. Tanto os dois edifícios já vendidos "quanto os restantes - há mais seis edifícios que deverão ir a hasta pública ainda este ano — cumprem os critérios para poderem ser integrados na bolsa de habitação pública".

"Agente imobiliário invertido", acusa PS

Entretanto, o PS acusou este domingo o Governo de se comportar como um "agente imobiliário invertido", ao vender imóveis do Estado abaixo do preço, e quer explicações no parlamento do ministro da Habitação e do presidente da Estamo.

Em declarações à Lusa, o vice-presidente da bancada socialista Luís Testa afirmou que "o Estado anda a comportar-se como um agente imobiliário invertido, anda a comprar imóveis por preços mais altos do que aqueles que vende. Vende barato e compra muito caro", criticou.

Em abril, o PS deu entrada no parlamento de um projeto-lei que estabelece um regime de proteção do património imobiliário público com aptidão habitacional, que visa garantir a sua não alienação quando localizado em áreas com carências habitacionais ou elevada pressão urbanística.

O diploma está atualmente, segundo Luís Testa, numa fase de recolha de contributos.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 16h
  • 24 mai, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

As cidades estão preparadas para o calor?

Onda de calor

As cidades estão preparadas para o calor?

Há 133 mil processos de imigrantes contra a AIMA nos tribunais administrativos

Há 133 mil processos de imigrantes contra a AIMA nos t(...)

À espera dos campeões na Ribeira: “Foi um FC Porto à moda antiga"

À espera dos campeões na Ribeira: “Foi um FC Porto à m(...)

Seguro “entrou em territórios não cartografados” com pacto da saúde

Seguro “entrou em territórios não cartografados” com p(...)

Como se vive fora da rede elétrica?

Como se vive fora da rede elétrica?