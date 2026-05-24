​SATA realiza voos extraordinários para repor normalidade na operação afetada pelo nevoeiro

O grupo de aviação SATA vai realizar voos extraordinários, entre hoje e segunda-feira, para reforçar a capacidade operacional e "mitigar o impacto causado aos passageiros" devido aos constrangimentos verificados na operação, motivados pelo nevoeiro.

Em comunicado, o grupo SATA informa que, "no seguimento dos constrangimentos verificados nos últimos dias na operação aérea com origem e destino aos Açores, decorrentes da manutenção de condições meteorológicas adversas, nomeadamente a ocorrência de nevoeiros recorrentes que afetaram a visibilidade, estão a ser desenvolvidos esforços para repor progressivamente a normalidade do tráfego aéreo".

Os constrangimentos, iniciados na sexta-feira, afetaram as companhias aéreas SATA Air Açores, responsável pelas ligações interilhas, e a Azores Airlines, que assegura as ligações para o exterior do arquipélago.

"Durante os dias de hoje e [de] amanhã [segunda-feira], as companhias aéreas do grupo SATA irão realizar voos extraordinários, a fim de reforçar a capacidade operacional e, assim, mitigar o impacto causado aos passageiros cujos planos de viagem foram afetados", adiantou.

A SATA esclarece, ainda, que "apesar do empenho na recuperação da operação, a Azores Airlines mantém-se condicionada pelas faixas horárias disponíveis ('slots') nos aeroportos nacionais e internacionais, o que poderá influenciar o ritmo de normalização do tráfego".

Ainda de acordo com a nota, as duas companhias aéreas açorianas "continuam a acompanhar permanentemente a evolução das previsões meteorológicas, de modo a ajustar a operação da melhor forma possível".

"Tendo em conta as atuais previsões, perspetiva-se que o processo de reacomodação dos passageiros e a regularização da operação estejam, na sua maioria, concluídos ao longo dos dias de hoje e de amanhã [segunda-feira]", concluiu.

O grupo SATA agradece a compreensão dos passageiros e dos parceiros envolvidos, "face às circunstâncias condicionadas por fatores externos à operação".