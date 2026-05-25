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35 graus esperados. Sete concelhos de Faro em perigo máximo de incêndio

25 mai, 2026 - 07:23 • Lusa

Região centro e Alentejo estão em risco muito elevado e elevado num dia em que são esperadas temperaturas até aos 35 graus.

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Sete concelhos do distrito de Faro apresentam esta segunda-feira perigo máximo de incêndio enquanto o nordeste transmontano, região centro e Alentejo estão em risco muito elevado e elevado num dia em que são esperadas temperaturas até aos 35 graus.

Segundo informação disponível no "site" do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), os concelhos de Aljezur, Monchique, Portimão, Silves, Loulé, São Brás de Alportel e Tavira estão em perigo máximo de incêndio rural e outros nove concelhos do distrito de Faro a muito elevado e elevado.

Vários concelhos dos distritos de Santarém, Leiria, Castelo Branco, Beja, Vila Real, Viseu, Coimbra, Guarda, Évora, Portalegre e Bragança apresentam perigo muito elevado e elevado de incêndio.

Segundo o instituto, o perigo de incêndio rural vai manter-se elevado pelo menos até sexta-feira devido à previsão de tempo quente, com temperaturas acima dos 30 graus Celsius em algumas regiões do país.

A região do Algarve vai manter-se nos próximos dias com alguns concelhos em perigo máximo de incêndio e vários concelhos de outros distritos estão com risco muito elevado e elevado.

O risco aumenta e surge alargado a quase todo o território continental na quinta e na sexta-feira.

Este perigo, determinado pelo IPMA, tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo. Os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.

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