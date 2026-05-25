Ativista portuguesa detida na Líbia

Uma ativista portuguesa, que integra uma caravana com destino à Faixa de Gaza, está detida em Bhengazi, na Líbia. A informação foi confirmada esta segunda-feira pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros.

“A cidadã nacional não terá sido autorizada a passar a fronteira com o Egito num dos pontos de verificação no território da Líbia, que, por motivos de segurança, só permite a passagem de cidadãos egípcios e líbios”, indica o gabinete do ministro Paulo Rangel, em comunicado. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

A mulher portuguesa integra um grupo de 71 viajantes, no âmbito da iniciativa “Global Sumud Land Convoy”, uma iniciativa paralela à flotilha Global Sumud, refere o Ministério dos Negócios Estrangeiros. Encontra-se detida em Bhengazi, a segunda maior cidade da Líbia, "juntamente com um grupo de cidadãos de outras nacionalidades, sob a autoridade da polícia local, alegadamente por cometimento de uma infração".

O grupo será presente a um tribunal "que deverá determinar a sua expulsão do território", indica o Ministério dos Negócios Estrangeiros. O Governo adianta que tem acompanhado "a situação da cidadã nacional e a prestar proteção consular através da Embaixada de Portugal em Tunes, em estreita coordenação com as autoridades italianas no quadro dos instrumentos de cooperação europeia em matéria consular. Envolveu também as embaixadas em Roma, em Ancara e no Cairo". O Ministério dos Negócios Estrangeiros sublinha que as viagens para a Líbia são desaconselhadas, devido à situação de instabilidade naquele país do Norte de África. Ativista incontactável desde domingo O movimento Global Sumud Land tinha alertado que a ativista portuguesa estava incontactável desde domingo.

Em declarações à agência Lusa, Dora Lemos, uma das coordenadoras dos movimentos portugueses associados à Global Sumud Land, indicou que a cidadã portuguesa se chama Ana Margarida França Santana Baptista.

Além da ativista portuguesa, integram o grupo avançado uma outra espanhola, uma polaca, uma norte-americana, dois argentinos, um uruguaio, um tunisino e dois italianos, parte dos mais de 350 cidadãos – entre médicos, professores, engenheiros e jornalistas – de 30 países que saíram há cerca de um mês da Mauritânia.