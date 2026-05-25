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Criança de seis anos morre em sala de aula numa escola do Seixal

25 mai, 2026 - 16:06 • Marisa Gonçalves , Anabela Góis

A criança foi vítima de morte súbita. No local estiveram elementos da PSP de Setúbal e uma equipa da VMER.

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Uma criança de seis anos morreu, na manhã desta segunda-feira, na escola primária da Quinta de São João, no Seixal, no distrito de Setúbal.

A informação foi confirmada à Renascença por fonte da PSP.

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A mesma fonte policial adianta que a criança foi vítima de colapso súbito.

O alerta foi dado pela 11h40, através de uma chamada para o número de emergência 112.

No local estiveram elementos da PSP de Setúbal e uma equipa da VMER.

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