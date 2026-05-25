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Detido condutor suspeito de fuga após atropelamento mortal em Leça da Palmeira

25 mai, 2026 - 18:37 • Catarina Magalhães

Suspeito atropelou mortalmente um homem e um cão nos arredores da Casa de Chá da Boa Nova, em Matosinhos.

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Um condutor atropelou mortalmente um homem e um cão no domingo à tarde enquanto atravessavam a passadeira em Leça da Palmeira, no Porto.

A PSP identificou o alegado autor do atropelamento, de 25 anos, que já foi constituiu como arguido, estando agora a aguardar pelo desenrolar do processo, avançou esta segunda-feira o "Jornal de Notícias".

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Após o atropelamento ao final da tarde de domingo, o condutor fugiu pelos arredores da Casa de Chá da Boa Nova, em Matosinhos.

Porém, as testemunhas do acidente detetaram a tempo a matrícula do veículo, que foi, mais tarde, apreendido.

As autoridades locais estão a investigar a identidade do dono do cão, um homem de nacionalidade checa de 49 anos, para perceber se se trata da vítima mortal.

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